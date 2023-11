”Mănușă albă”, bărbatul cu care a fost găsită Melinda, fata dată dispărută în Sighetu Marmației, rupe tăcerea | Le-a povestit totul anchetatorilor

Bărbatul de 34 de ani în casa căruia a fost găsita fata dispărută în Sighetu Marmației a fost arestat preventiv. Acesta a povestit tot ce s-a întâmplat.

Bărbatul a recunoscut în fața anchetatorilor ca întreținut relații sexuale cu tânăra, dar, spune el, nu împotriva voinței ei.

Traseul fetei a fost refăcut de polițiști, Și așa s-a descoperit că bărbatul, poreclit ”Mănușă albă”, ar fi salvat-o pe adolescentă de la sinucidere.

”Eu nu am violat-o, domnule, eu am vrut doar să fim împreună. Am avut grijă de ea, și am dus-o acasă la mine. Eu nu am știut că este dată dispărută”.

Asta a declarat individul cunoscut drept ”Mănușă albă”. Bărbatul își va petrece următoarele 30 de zile în arest.

Potrivit surselor din cadrul anchetei, în ziua dispariției, Minora a mers într un parc unde a încercat să își pună capăt zilelor. Bărbatul de 34 de ani ar fi împiedicată să recurgă la gestul extrem. Minora nu ar fi vrut, însă, să se întoarcă acasă. Așa ar fi ajuns în garsoniera bărbatului.

Când a fost găsită, Sara stătea pe o saltea, în condiții mizere.

Chiar dacă bărbatul susține că actele sexuale au fost consimțite, legea prevede că, în acest caz, va fi cercetat penal pentru viol.