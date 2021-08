SARS-CoV-2 devine inactiv în anumite condiții. Descoperire de excepție făcută de cercetători

Acum, o echipă internațională de oameni de știință dă dreptate cercetătorilor din Spania. Într-adevăr, după cum afirmă oamenii de știință din SUA, Marea Britanie și Elveția în 'The Journal of Infectious Seseases', virusul SARS-CoV-2 devine rapid inactiv sub acțiunea razelor solare.

Conform acestei noi teorii a inactivării virsului sub impactul radiației solare, razele ultraviolete B (undă cu lungime de 315-180 de nanometri) acțiunează asupra ARN-ului coronavirusului, deteriorându-l, scrie dcbusiness.ro.

Experimentele au demonstrat, totodată, că această inactivare se produce mult mai rapid decât presupune teoria, fiind de numai 10-20 de minute. Astfel, autorii studiului au ajuns la concluzia că există un mecanism suplimentar, cu rol intermediar în acest proces al efectului luminii asupra SARS-CoV-2.

Cercetătorii nu știu exact cum se priduce inactivarea, dar presupun că, pe lângă ultravioletele B, ar putea intra în joc și ultravioletele A (UV-A), cu o lungimă de undă de 400-315 nanometri, capabile să genereze molecule reactive, deteriorând virusul și accelerând inactivarea SARS-CoV-2.

