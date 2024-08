Scandalul testelor antidrog: Un medic legist avertizează că mulți oameni nu-și mai iau tratamentele de teamă că rămân fără permis

Medicul legist a avertizat că „pe actuala legislație sunt sute de mii de persoane care au renunțat la un tratament care probabil le prelungește viața”. FOTO: Getty Images

Un medic legist a avertizat, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, referitor la testele antidrog, că mulți oameni nu-și mai iau tratamentele de frică să nu rămână fără permis de conducere.

„Nu este suficient să detectezi prezența unei substanțe în organismul unei persoane pentru a afirma că este sub influență, iar termenul de „sub influență” este destul de depășit. Acum trebuie să vedem dacă o concentrație dintr-o anumită substanță este capabilă să afecteze capacitatea de a conduce a unei persoane. Încă un lucru foarte important - faptul că nu este suficient să vezi cantitatea de substanță. Trebuie să faci o expertiză medico-legală, după ce ai la dispoziție mult mai multe elemente. În primul rând, buletinul toxicologic cantitativ. Deci, pe lângă faptul că vezi ce tipuri de substanțe există, vezi și cantitatea acelor substanțe. Pe lângă acest lucru trebuie să ai la dispoziție și un examen clinic, care se face în cadrul unei instituții medico-legale sau în cadrul unei instituții medicale. Contează foarte mult și acel examen clinic, care are foarte mulți itemi”, a explicat medicul legist Cristian Paparău.

Mulți oameni au renunțat la tratament

Medicul legist a avertizat că „pe actuala legislație sunt sute de mii de persoane care au renunțat la un tratament care probabil le prelungește viața”.

„În primul rând, este un examen neurologic la bază. Pe lângă asta capacitatea persoanei de a reacționa, reflexele ei și așa mai departe și în cadrul expertizei medico-legale pentru stabilirea capacității de a conduce, într-o astfel de speță, se pot lua în considerare mult mai multe elemente, documente medicale care atestă o stare de boală. Poate omul are o problemă neurologică, care nu-l face neapărat incompatibil cu cu șofatul, dar care poate interfera cu acest examen și să cazi într-o capcană, să spui că omul se află sub influența unei substanțe și de aceea are acele manifestări. Există și astfel de situații. În momentul de față, pe actuala legislație sunt sute de mii de persoane care au renunțat la un tratament care probabil le prelungește viața sau îi ține în viață, de frica de a nu rămâne fără permis sau, mai grav, să rămână fără job sau să ajungă în sfera penalului”, a mai spus medicul.

„Românii consumă prea multe medicamente”

Cristian Paparău a adăugat că este o problemă destul de serioasă.

„Mie mi se pare că aceasta este o problemă destul de serioasă. Asta era și înainte, dar refuzau. Mergeau la instituția de medicină legală sau la o instituție medicală, li se făcea un examen clinic, care ieșea de cele mai multe ori fără nicio problemă și plecau acasă cu permis. În momentul acesta nu se mai întâmplă acest lucru. Ți se suspendă permisul 72 de ore și gândiți-vă că sunt oameni care probabil din asta trăiesc. Da, sunt oameni care fac naveta și așa mai departe. Nu sunt dispuși să riște să rămână fără permis. De la banalele medicamente, antiinflamatoare antialgice, medicamente folosite pentru tratamentul diabetului, medicamente antialergice - deja deschidem o mare paletă de medicamente folosite de români. Să nu uităm că românii, totuși, consumă medicamente, uneori în mod excesiv față de patologia pe care o au și prin prisma faptului că au acces mult mai facil la medicamente față de alte popoare”, a conchis medicul legist la Antena 3 CNN.