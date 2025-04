Copacul istoric de la Casa Albă a fost înlocuit cu o magnolie. Imagini virale cu Trump săpând cu o lopată de aur: „MAGAnolia”

Preşedintele american, Donald Trump, a plantat marţi un arbore în grădinile Casei Albe, numit „MAGAnolia”, referire la sloganul său „Make America Great Again”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Arbustul înlocuieşte cel mai bătrân copac din reşedinţa prezidenţială americană, o altă magnolie plantată în urmă cu aproape două secole de un predecesor îndepărtat al miliardarului republican, preşedintele Andrew Jackson.

Copacul bătrân era „în stare foarte proastă” şi devenise periculos, a explicat luna trecută actualul preşedinte american.

Jurnaliştii nu au avut acces la plantarea noului copac, dar Casa Albă a difuzat imagini cu preşedintele săpând cu o lopată din aur.

President Donald J. Trump planted a new MAGAnolia sapling at the White House — a direct descendant of the historic "Jackson Magnolia." ??? pic.twitter.com/aSJn8Zo4pp