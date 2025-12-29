Caz șocant în Franța. O tânără s-a dus la spital cu un bebeluș mort în rucsac și le-a dat medicilor o explicație bizară

Potrivit spuselor tinerei de 23 de ani, care a fost arestată de autorități, prietena ei i-a cerut să scape de rucsac fără a dezvălui ce se afla înăuntru. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O tânără în vârstă de 23 de ani a fost arestată la Toulouse, în Franţa, după ce s-a prezentat la spital cu un bebeluș mort ascuns în rucsac.

Femeia s-a prezentat pe 22 decembrie la un spital universitar din Toulouse şi avea în rucsac trupul neînsuflețit al unui bebeluș mort , iar la intrarea în spital, părea confuză și incapabilă să formuleze propoziții coerente.

Conform primelor cercetări, nou-născutul ar fi murit cu câteva ore înainte ca femeia să fie internată la spital. Potrivit publicației Fanpage, tânăra le-a spus medicilor că a primit rucsacul de la o prietenă, care nu i-a dezvăluit conținutul acestuia.

Anchetatorii au interogat-o pe femeie imediat după ce au fost chemați de medici. Potrivit spuselor tinerei de 23 de ani, care a fost arestată de autorități, prietena ei i-a cerut să scape de rucsac fără a dezvălui ce se afla înăuntru. După ce a verificat conținutul genții, însă, femeia s-a panicat și s-a dus la spitalul din Toulouse.

Anchetatorii cred că bebelușul a fost ucis, iar autopsia va fi efectuată în următoarele ore. Cauza morții va fi stabilită prin autopsie care vor avea loc marți. Potrivit anchetatorilor, femeia arestată este de fapt mama nou-născutului.

Conform datelor preliminare ale anchetei, tânăra de 23 de ani ar fi născut singură acasă, fără asistență. Potrivit femeii arestate, bebelușul s-a născut mort pe 21 decembrie. Femeia a negat că ar fi ucis copilul și a subliniat că a găsit trupul bebelușului în rucsac doar atunci când prietena ei i l-a adus ca să „scape de el”.

Anchetatorii nu cred că a existat o terță persoană implicată în crimă, dar investighează cazul și nu exclud posibilitatea ca tânăra de 23 de ani să fi fost asistată de un complice în timpul procesului de naștere și în timpul ascunderii cadavrului.