De patru ani, un cuplu a renunțat complet la mobilă pentru a vedea cum e: „Suntem mai fericiți ca niciodată”, fără nicio canapea

Adaptarea a fost rapidă, iar beneficiile nu au întârziat să apară. Foto: Getty Images

Un cuplu din Cape Town a decis să renunțe aproape complet la mobilier, ca parte a unui experiment de stil de viață minimalist. Patru ani mai târziu, cei doi afirmă că decizia le-a adus beneficii fizice și mentale și că nu ar reveni la traiul clasic, cu canapea și pat, scrie Business Insider.

Cei doi, în vârstă de 57 și 60 de ani, locuiesc într-un apartament cu grădină care conține doar strictul necesar: o măsuță joasă din bambus pentru laptop și două saltele simple de camping. În lipsa scaunelor și a canapelei, își petrec mare parte din timp pe saltele de yoga, direct pe podea.

Decizia a venit în 2020, după ce s-au mutat într-un apartament nemobilat. Atunci au considerat că au contextul potrivit pentru a testa viața fără mobilier. Inițial, au încercat să doarmă pe un pat futon, în stil japonez, care este ca o saltea subțire rulată, însă au renunțat rapid din cauza problemelor de spate și au ales saltelele de camping, pe care le folosesc și în prezent.

Potrivit acestora, adaptarea a fost rapidă, iar beneficiile nu au întârziat să apară. Spun că au devenit mai activi fizic, mai flexibili și cu un echilibru mai bun, deoarece sunt nevoiți constant să se ridice și să se așeze de la nivelul podelei. Mai mult decât atât, lipsa unui scaun de birou i-a determinat să-și schimbe mai des poziția și să facă mai multă mișcare.

În același timp, pe lângă efectele asupra sănătății, cuplul susține că viața fără mobilă le-a simplificat considerabil rutina zilnică. Și asta deoarece mutările frecvente sunt mult mai ușoare, curățenia se face rapid, iar locuința arată mereu ordonată. De asemenea, stilul de viață pare să fie pe placul pisicii adoptate, care preferă să se strecoare printre picioarele lor, pe podea.

Cei doi recunosc însă că acest mod de viață nu este potrivit pentru toată lumea. Din acest motiv, evită să organizeze întâlniri acasă și preferă să se vadă cu prietenii la plimbări, cafenele sau restaurante.

Paradoxal, următorul lor experiment presupune revenirea la mobilier, dar dintr-un motiv practic: intenționează ca, din 2026, să locuiască într-o autorulotă, unde un pat și o canapea devin aproape indispensabile.