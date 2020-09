Schimb de replici între Ludovic Orban și Violeta Alexandru: "Știți de ce v-am rugat să vă concentrați?"

de Laura Dinu 10 Sep 2020 • 22:45

hepta

În cadrul ședinței de Guvern de joi, premierul Ludovic Orban a întrerupt-o pe Violeta Alexandru în timp ce aceasta încerca să transmită că are deschiderea noului an școlar sub control.