Dezvăluiri incendiare, duminică, la ”Ediție specială” cu Mihai Gâdea și Mircea Badea.

Sebastian Ghiță va face noi dezvăluiri, după o lungă tăcere, în urma apariției informațiilor că în dosarele sale au fost falsificate probe.

Afirmațiile au fost făcute de Vlad Cosma, în exclusivitate pentru Antena 3.

”Am urmărit emisiunea și vă mărturisesc că este ceea ce m-a convins să intru în direct. Sunt lucruri pe care le-am spus public, nebănuind că o astfel de crimă, pentru că ce ați prezentat este o crimă, nu am crezut că niște criminali, niște nemernici, Onea, Portocală, sunt niște neoameni. Nu știam că și Kovesi știa, se bucura, aștepta cu nerăbdare” a spus Sebastian Ghiță, în direct prin telefon la Antena 3.

”Acest Portocală mergea des prin București și de acolo se întorcea cu tot felul de povești. Am aflat la început de mașinațiunile acestui om, am tot spus, este unul nebun, un personaj fără minte, fără creier, fără suflet, face tot felul de lucruri rele pe acolo prin Ploiești. Eu nu-i făcusem nimic, într-o zi o să pot să explic și cum am reușit să câștig bani, totuși să îl aud pe omul ăsta că pleacă a priori cu ordinul îi luăm toți banii, îl ardem ca pe șoareci, eu am încercat să îmi notez fraze și cuvinte-cheie. Încalcă legea, vorbește ca un criminal, își propune să facă rele la fiecare frază”

”Nu aveam dovada dintr-un birou de la DNA și dintr-o unitate din asta de elită, chestia asta pe care au vrut să i-o facă acelui domn Petran, e de domeniul fantasticului. Nici Ceaușescu nu făcea așa ceva. Domnul Augustin Lazăr trebuie să îi aresteze mâine. Eu oricum voi face plângere penală. Tot timpul încearcă să influențeze martori, fură hârtiile, strică calculatoarele. Noroc că noi avem toate hârtiile. Gândiți-vă că acești oameni mâine arestează pe nu știu cine la DNA Ploiești. Unul din martorii ăștia acoperiți pe care i-au folosit. Mi-au făcut mie un dosar cum de știu acest lucru. Știa tot orașul ce făcea acest Portocală. Doar Bucureștiul nu voia să știe. Inventau prejudicii, identități, fapte, falsificau percheziții informatice” a continuat Sebastian Ghiță.

”I-a spus clar numele acestei doamne, Kovesi. Cât timp o să-i mai spunem doamă. Le-a fost frică de plagiatul lui Kovesi, cei de la Parchetul General nu mai au cum să stea de frica ei. Eu nu am fost în situația de a-mi fi frică. Până în 2014 aveam relații normale. Kovesi părea sănătoasă la cap. Mă întâlneam cu dânsa, mă consideram apropiat. Sunt dezamăgit de naiv și tăntălău ce am fost eu. Când am văzut cum această ființă se transformă, am țipat. Nu mi-a dat prin cap ca lui Vlad Cosma să o înregistrez. M-am întâlnit cu ea peste tot. A venit la mine acasă, la Ploiești. A venit acolo la vie. A stat o zi, au văzut-o lăutarii, chelnerii. Cine crede minciunile ei de la Digi și de la unitățile de propagandă? A distrus o instituție. Când am văzut ce a făcut...”

”Nu mai știu cu ce ocazie a fost la mine, onomastică, ceva eveniment privat. Au fost și alte persoane, nu cred că vreau să le amestec”

Despre ”serialul” înregistrărilor făcute publice de Sebastian Ghiță

”Cunoașteți situația în care am ajuns. Orice greșeală aș fi făcut, însemna să ajung în închisoarea lui Negulescu de la Câmpina. Sorin Blejnar poate să vă spună că acesta s-a dus cu o zi-două înainte, ca eu să stau în condiții insalubre. Nu uitați că orice transmitere de documente, informații ar fi putut să mă ducă la închisoare”

”După a venit atunci, a rămas stocată imaginea lui Coldea. Nu vă gândiți că mă întâlneam cu ei ca să îi înregistrez. Îmi pare rău că nu pot să satisfac dorința multor oameni, dar nu înregistrez lumea când vine la mine acasă. Nu mi-a dat prin cap să o înregistrez pe Kovesi când a fost la mine. Nu știu, o să îmi storc mintea să văd cum pot să vă conving de relația mea cu Kovesi. Mie mi se pare mult mai grav că mulți oameni sunt puși în situația de a-și dovedi nevinovăția când sunt probe false, când pe masa judecătorilor se pun lucruri falsificate, iar Kovesi conduce acest mecanism. Credeți că este mai grav că a fost la mine acasă?”

”După aceste înregistrări mă mai suspectați de simpatii față de Kovesi? Vă promit că nu intenționez să păstrez nimic pentru mine. Toate dezvăluirile pe care le am de făcut, le voi face” a precizat Sebastian Ghiță.

Dacă este ofițer acoperit

”Știți că am dat o declarație în fața Parlamentului. Este o obligație să o fac și am declarat că nu sunt”

Despre numirea la DNA a Laurei Codruța Kovesi de către Victor Ponta

”Tot acest cerc (Oprea, Coldea, Maior, Kovesi și alții - n.r.) se temea că Victor Ponta va ajunge președinte. Acest cerc, care îi arăta simpatie, au hotărât să-i ofere lui Klaus Iohannis Guvernul. Poate că Ponta nu a reușit să explice niciodată. În PSD era o presiune uriașă să nu mai fie numit Daniel Morar. Băsescu inventase un mecanism, prin votul CSM putea fi păstrat. Cum Băsescu nu a acceptat primele propuneri ale lui Ponta, atunci el s-a gândit care e unica șansă să numească pe altcineva, nu pe Morar. Kovesi. Și cum era sănătoasă la cap, într-o relație instituțională normală...”

Dacă s-a vorbit vreodată de noapte alegerilor, din casă la Gabriel Oprea

”Probabil că aș fi fost și eu acolo, dar eram la un eveniment privat. Cred că unii gândeau într-un fel, alții în alt fel. Oamenii nu spun tot timpul ce gândesc. Aș dori, pentru că mi se pare mult mai grav, să închei cu două gânduri despre acești oameni pe care i-am văzut falsificând...”

Despre activitatea procurorilor DNA

”Prima dată Ponta. Apoi eu. Apoi și Ponta și eu. Câteodată și Dâncu. Le-am spus că se plasează în afara legii, câteodată se supărau, câteodată ne luau peste picior. Și Maior le spunea. Măi oameni buni, ați înnebunit? Vă bucurați când vedeți oameni în închisoare? Au spus-o și ei, ne ducem la Kovesi, arătăm schema de paradire a lui Ghiță, luăm acceptul și îl arestăm”

”Nu îi spuneau lui Ponta sau mie că mâine îi terminăm pe ăia de la Antena 3. Dar era vizibil. Deși îi urăsc astăzi, de multe ori Maior, Dâncu, încercau să îi tempereze. N-a stat în puterea nimănui să oprească aceste lucruri”

”Mi se pare groaznic să vedem în biroul procurorilor și cred că o să mai vedem multe astfel de înregistrări, să aflăm cum se omoară oameni. Vă îndemn, cereți Procurorului General să îi aresteze mâine pe acești oameni” a conchis Sebastian Ghiță.