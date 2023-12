Sistemul e-Factura este suspendat joi. Anunțul ANAF

ANAF a decis suspendarea activității sistemului e-Factura pentru a efectua ultimele teste ale sistemului informatic, care devine platforma obligatorie pentru transmiterea facturilor între companii începând cu 1 ianuarie 2024

Sursa foto: Agerpres

"Vă anunțăm că, în data de 28 decembrie a.c. între orele 00:00 și 23:59, se vor realiza operațiuni tehnice pentru trecerea in producție a noului sistem informatic Ro e-Factura B2B (Business to Business), obligatoriu de la data de 1 ianuarie 2024, motiv pentru care in data respectiva serviciile oferite de RO e-Factura prin SPV (Spațiul Privat Virtual), respectiv prin API (interfața pentru depuneri/interogări automate) nu vor fi disponibile", potrivit ANAF.

Sistemul RO e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, pentru toate livrările de bunuri și prestările de servicii care au loc în România, realizate în relația business-to-business (B2B). Ministerul Finanțelor și ANAF au publicat un ghid pentru firme.

Trecerea definitivă la noul sistem electronic de transmitere va avea două etape.

În prima etapă, în perioada 1 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024, operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, pentru care există obligația utilizării Ro e-Factura începând cu data de 01 iulie 2022.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligația, începând cu 1 ianuarie 2024, să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării sau prestării în România.