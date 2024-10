AFM a aprobat noi dosare de finanţare pentru "Rabla Plus" în valoare de aproape un milion de lei

Începe o nouă etapă de înscrieri în Programul „Rabla Plus 2024” / Sursa foto: Getty Images

Un număr de 24 de noi dosare de finanţare, în valoare de 985.500 lei, au fost aprobate în cadrul programului "Rabla Plus", în timp ce în programul "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare" au fost acceptate 16 dosare, în cuantum de 97,76 milioane lei, se arată într-un comunicat al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), transmis joi AGERPRES.



Potrivit sursei citate, pentru Programul "Rabla Plus" au fost publicate noi liste care conţin 24 dosare aprobate pentru 46 ecotichete în valoare de 985.500 lei. De asemenea, au fost publicate 9 contestaţii aprobate pentru 14 ecotichete în valoare de 993.500 lei.



Totodată, în cadrul "Programului Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare" finanţat din PNRR a fost publicată o nouă listă conţinând 16 dosare acceptate în valoare de 97.764.418,33 lei pentru branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare a 11.141 de gospodării.



Listele dosarelor aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM, la secţiunile aferente "Rabla Plus" şi "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare .