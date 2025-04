Ministrul finlandez al apărării cere "o foaie de parcurs clară" de la SUA privind retragerea trupelor americane de pe continent

Aliaţii europeni din NATO ar trebui să aibă o "foaie de parcurs clară" care să explice cum ar funcţiona orice retragere a Statelor Unite de pe continent, a declarat ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen. Foto: Getty Images

Aliaţii europeni din NATO ar trebui să aibă o "foaie de parcurs clară" care să explice cum ar funcţiona orice retragere a Statelor Unite de pe continent, a declarat ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, pentru Politico, potrivit Agerpres.



"Trebuie să avem un fel de plan comun cu americanii cu privire la o foaie de parcurs dacă SUA schimbă echilibrul în zona Pacificului în ceea ce priveşte capacităţile de apărare convenţională", a declarat el într-un interviu telefonic după o reuniune informală a miniştrilor apărării din UE la Varşovia.

Acesta doreşte o "foaie de parcurs clară" din partea Washingtonului, "astfel încât să nu existe niciun fel de fereastră de oportunitate pentru Rusia de a încerca să facă ceva", adăugând că planurile SUA ar trebui să se coordoneze cu iniţiativele UE de a spori capacitatea de apărare a blocului comunitar.



Comentariile lui Häkkänen sunt asemănătoare cu cele ale ministrului german al apărării, Boris Pistorius, care, luna trecută, i-a cerut omologului său american Pete Hegseth să "elaboreze o foaie de parcurs pentru a se evita lacunele în materie de capabilităţi, pentru a organiza partajarea progresivă a sarcinilor şi a şti cine ce face" în cazul în care SUA îşi transferă forţele din Europa în Indo-Pacific. Pistorius a spus că nu a primit niciun fel de răspuns nici de la Casa Albă, nici de la Pentagon.



Ţările europene caută să recalibreze apărarea continentului, în timp ce administraţia lui Donald Trump a pornit un război economic împotriva UE, strânge legăturile cu Rusia, avertizează că ar putea să nu apere aliaţii din NATO care, potrivit acesteia, nu cheltuiesc suficient pentru apărare şi ameninţă să invadeze Groenlanda.



"Europa este prea slabă fără capacităţile SUA. Are nevoie de o completare cu capabilităţi europene", a declarat ministrul finlandez, a cărui ţară are o graniţă de 1.340 de kilometri cu Rusia şi ale cărei forţe de apărare pot apela la aproape un milion de rezervişti şi la un model de apărare la scară naţională în situaţii de criză. Finlanda a aderat la NATO în urmă cu doi ani, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.



La rândul său, Uniunea caută să joace un rol mai important în materie de apărare pentru a descuraja ameninţarea Rusiei, un efort stimulat de îngrijorările tot mai mari cu privire la fiabilitatea alianţei cu SUA.



Hakkanen a declarat că planurile Comisiei Europene, care ar putea genera cheltuieli militare în valoare de 800 de miliarde de euro prin relaxarea normelor fiscale naţionale şi prin oferirea a 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru apărare, în scopul de a spori apărarea blocului comunitar până în 2030, sunt "pe drumul cel bun".



Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat săptămâna trecută la Bruxelles pentru o reuniune a miniştrilor de externe din cadrul NATO, a calificat drept "isterie" îngrijorările legate de angajamentul Americii faţă de Alianţă, notează Politico. În cadrul aceleiaşi reuniuni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că "nu există surprize" în cadrul alianţei şi că orice pivotare a SUA către Asia ar fi făcută "într-un mod foarte coordonat".