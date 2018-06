Ai intrebări legate de uleiul CBD? Iată răspunsurile! (P)

Uleiul CBD a fost introdus in sfera suplimentelor alimentare cu mult timp in urma datorita efectelor sale benefice asupra organismului, dar inca exista confuzie in ceea ce priveste provenienta lui, modul de utilizare sau beneficiile pe care le aduce. Pentru a putea folosi eficient ulei CBD, va trebui sa ai cateva informatii esentiale dupa care sa te ghidezi in achizitionarea acestui produs, informatii ce se regasesc in randurile urmatoare.

Ce intelegem prin ulei CBD?

Canabidiolul (CBD) este unul dintre multiplii canabinoizi existenti, compus gasit natural in planta de canabis. De-a lungul vremii, cercetatorii au studiat efectele canabidiolului asupra sanatatii si au oferit rezultate incurajatoare in acest sens.

Uleiurile care contin concentratii mari de canabidiol sunt cunoscute drept uleiuri CBD, iar concentratiile si indicatiile de utilizare variaza de la caz la caz.

Spre deosebire de THC, substanta cu efecte psihoactive care a purtat in lume numele plantei de mariuana, CBD-ul nu are efecte psihoactive, fiind perfect legal in Europa si Romania. In schimb, efectele constatate in urma studiilor au fost unele benefice pentru corpul uman. Canabidiolul folosit la producerea de ulei CBD este extras, in general, dintr-un anumit tip de planta de canabis, si anume canepa.

Beneficii constatate pana in prezent

Dat fiind faptul ca cercetatorii inca nu au descoperit niciun efect advers in cazul consumului de ulei CBD, indiferent de doza folosita, putem spune ca este un produs sigur si care ofera numai avantaje. Printre aceste avantaje putem aminti:

- proprietati de reducere a durerii si inflamatiilor: printre cele mai intalnite simptome in cazul afectiunilor grave sunt durerile si inflamatiile, iar uleiul CBD s-a dovedit un bun aliat in lupta contra acestor simptome. Mai mult, poate inlocui cu succes medicamentele periculoase, cele care au ca efect secundar dependenta.

- ajutor in oprirea fumatului si abuzului de substante: un studiu american a evidentiat faptul ca fumatorii care utilizau ulei CBD fumau un numar mai mic de tigari si nu mai simteau nevoia acuta de nicotina. Un studiu similar a scos in evidenta faptul ca uleiul CBD poate veni in ajutorul celor care abuzeaza de opioide. Astfel, unele simptome resimtite de pacientii cu dereglari in acest sens au fost ameliorate simtitor: anxietatea, durerea, insomnia si schimbarile frecvente ale starilor psihice.

- ameliorarea afectiunilor psihice si a epilepsiei: uleiul CBD este studiat pentru a stabili cu precizie beneficiile sale vis-a-vis de epilepsie si afectiunile studiate de neuropsihiatrie. Unul dintre studii a constatat ca uleiul CBD poate avea proprietati care combat crizele de epilepsie. Multumita efectelor antipsihotice pe care le are canabidiolul, alte studii au scos in evidenta si ameliorarea simptomelor schizofreniei in urma consumului de ulei CBD.

- ajutor in lupta impotriva cancerului: unele studii publicate recent au notat ca uleiul CBD pare a bloca imprastierea celulelor canceroase in corp si invadarea unei intregi zone de catre acestea. Acest studiu indica faptul ca extractul de canabidiol contribuie la suprimarea cresterii celulelor canceroase si chiar la disparitia acestora.

- ameliorarea afectiunilor legate de anxietate: pacientii care sufera de anxietate sunt sfatuiti sa evite consumul de marijuana din cauza THC-ului care poate amplifica efectele de anxietate si paranoia, insa uleiul CBD are exact efectele opuse, reducand astfel anxietatea resimtita de pacienti. Oamenii de stiinta indica spre studii care arata beneficiile uleiului CBD in cazul comportamentului anxios din cadrul tulburarilor ca: sindrom de stres posttraumatic, tulburari de panica, anxietate generala, comportament obsesiv-compulsiv.

Pentru folosirea unui ulei de canabis eficient, trebuie sa vizezi un indice al puritatii crescut, cat mai aproape de 100%, pentru a te asigura ca potenta si calitatea uleiului CBD sunt cat mai putin afectate. In acest sens, este recomandat sa cumperi ulei de canabis de la magazine specializate, precum CBDlife.ro, care livreaza produse atestate si certificate la nivel national si european.