AN UNIVERSITAR 2019. Chiriile au explodat în marile oraşe la început de an universitar

AN UNIVERSITAR 2019. Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studenţilor, chiriile apartamentelor din marile centre universitare tind, în general, să se majoreze la început de toamnă (faţă de perioada de vară).

AN UNIVERSITAR 2019. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, însă, datele Imobiliare.ro arată că în prima jumătate din septembrie 2019 chiriile medii solicitate pentru apartamentele cu una, două şi trei camere (construite până în anul 2000) au consemnat, în general, majorări mai mici de 10% – singura excepţie de la „regulă” fiind reprezentată de locuinţele tricamerale din Iaşi. De menţionat este că, pe unele segmente de piaţă, pretenţiile proprietarilor se situează, în medie, la acelaşi nivel ca anul trecut.

AN UNIVERSITAR 2019. Cluj-Napoca continuă să ocupe primul loc în clasamentul celor mai mari preţuri medii solicitate la închirieri, depăşind Capitala la toate categoriile de apartamente. La polul opus, dintre cele şase mari centre regionale analizate, Constanţa are cele mai accesibile locuinţe disponibile spre închiriere.

AN UNIVERSITAR 2019. În București, suma medie solicitată pentru o garsonieră a ajuns la circa 250 de euro pe lună în septembrie 2019, în uşoară creştere de la nivelul de 240 de euro pe lună consemnat în perioada similară din 2018. Cei interesaţi pot găsi, însă, şi preţuri mai accesibile: o garsonieră de 22 de metri pătraţi, situată în zona Piaţa Alba Iulia, poate fi închiriată cu 170 de euro pe lună. Un apartament cu două camere, pe de altă parte, costă acum 350 de euro pe lună, în creştere de la o medie de 330 de euro pe lună în septembrie anul trecut. Pe Imobiliare.ro, însă, studenţii pot găsi şi oferte mai convenabile: în zona Dristor-Râmnicu Sărat, spre exemplu, o locuinţă bicamerală mobilată şi utilată, în suprafaţă de 45 de metri pătraţi utili, are o valoare de listare de 1.000 de lei (puţin peste 200 de euro) pe lună. Comparativ cu anul trecut, pretenţiile proprietarilor de locuinţe tricamerale s-au menţinut constante – fapt explicabil, probabil, prin cererea mai scăzută pentru acest gen de proprietăţi. Un apartament cu trei camere poate fi închiriat, astfel, cu o medie de 400 de euro pe lună, la fel ca în toamna lui 2018. O locuinţă de 70 de metri pătraţi din zona Berceni-Giurgiului are, însă, un preţ semnificativ mai scăzut, anume 270 de euro pe lună, scrie Adevarul.