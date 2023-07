Momentul în care o bătrână de 64 de ani a ajuns să își spele rufele într-o baltă, pe drum. Femeia locuiește într-o stație de autobuz

Tanti Gica din comuna Scorțoasa, județul Buzău, în vârstă de 64 de ani, a fost surprinsă noaptea, în timp ce își spăla hainele într-o baltă de ploaie, pe drum. Un bărbat a încercat să o ajute a dus-o într-un centru de permanență.

Sursa foto: Facebook | Socrate Tudor

Un bărbat a surprins, ieri noapte, o femeie în vârstă de 64 de ani care își spăla rufele într-o baltă de ploaie, pe drum, în comuna Scorțoasa, județul Buzău. Se pare că bătrâna locuiește într-o stație de autobuz din apropiere.

Tanti Gica, a fost adusă ulterior într-un centru de permanență din satul Gura Văii, iar ulterior un consilier al primăriei din comună a lansat un apel pe rețelele de socializare pentru identificarea unei soluții pentru preluarea femeii în îngrijire.

"Bună seara. Am găsit o femeie bătrână în Gura Văii, nu știe de ea! Aceste este mesajul primit la ora 00:35 de la Tudorache A. Marian. Îmi trimite o poză și vad o bătrânică pe care o cunosc din vedere. O sun pe doamna Rodica Petcu, delegat sătesc.

Imediat după ce i-am trimis poza și îmi spune câteva detalii, mi-am dat seama ca are nevoie de ajutor. M-am deplasat la fața locului unde am găsit-o pe marginea drumului. Își spăla pantalonii într-o băltoaca de pe drum. Am văzut-o mereu în satul Grabicina. Nu știam însă ca are probleme!”, a scris Socrate Tudor pe Facebook.

În comentariile postării, oamenii spun că doamna Gica, are o casă bătrânească pe un deal din Cănești dar că din cauza singurătății și, pe fondul unor tulburări psihice, pleacă frecvent de acasă.

"Această femeie se află de foarte mult timp într-o situație dificilă. Chiar și la Grabicina de Jos, ea dormea într-o casă foarte dărăpănată și fără geamuri, iar în timpul iernii nu avea nici măcar foc în sobă. Pentru a supraviețui, primea mâncare de la cei din sat”, a comentat cineva la postare.

În cursul dimineții, femeia de 64 de ani ar fi plecat și din centrul de zi din Gura Văii.