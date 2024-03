CNIPMMR salută prelungirea schemei de ajutor de stat IMM Invest Plus

CNIPMMR, confederație patronală reprezentativă la nivel național, salută noile măsuri de sprijin adoptate de guvern pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Sursa foto: Getty Images I chiewr

CNIPMMR, confederație patronală reprezentativă la nivel național, având în componență 104 structuri patronale și 20 de organizații sectoriale, salută adoptarea în ședința de guvern a Ordonanței de Urgență pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și RURAL PLUS.

Prin schema de ajutor de stat IMM PLUS se facilitează accesul IMM-urilor la lichidități, acoperindu-se astfel una din problemele majore pentru micii antreprenori, lipsa accesului la finanțare, se arată într-un comunicat de presă emis de CNIPMMR.

În baza IMM PLUS se acordă ajutoare sub forma garanțiilor de stat și granturi. Garanțiile de stat se acordă pentru maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit garantate beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.

Prin schema IMM PLUS se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 11.500 de beneficiari. Ajutoarele de stat (garanție și grant) stabilite prin prezenta schemă se cumulează și se acordă în limita echivalentului în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere.

Lansarea tuturor programelor de susținere a IMM-urilor în anul 2024 constituie un element fundamental pentru antreprenori, în condițiile afectării activității acestora de războiul din Ucraina și întreruperii lanțurilor de aprovizionare, concluzionează CNIPMMR.