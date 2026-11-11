CNSAS nu are nici acum o evidenţă clară a foștilor informatori ai Securității. Câți informatori au fost, până acum, deconspirați

Dosare CNSAS, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor fostei Securități (CNSAS) a precizat miercuri că nu deţine o evidenţă a numelor conspirative ale informatorilor asociate cu cele reale. Astfel, pentru deconspirarea fiecăruia dintre informatori, a fost cel mai adesea necesară „studierea foarte multor dosare”, ceea ce înseamnă „zeci de mii de dosare, citite filă cu filă”. În prezent, numărul informatorilor deconspirați de CNSAS este de 17.104, de la începerea activității instituției, în 2000, și până în prezent.

„Condiţiile necesare care trebuie întrunite pentru deconspirarea unui informator, conform legii de funcţionare a CNSAS, sunt: dovada faptului că a transmis informaţii în cazul petentului îndreptăţit şi certitudinea că aceste informaţii şi numele conspirativ îi pot fi atribuite. Deconspirarea nu este o simplă listare a unor nume. Este un proces laborios de căutare a unor informaţii răspândite în toată arhiva şi de coroborare a lor pentru identificarea documentată şi certă a unui informator. Iar acest proces laborios este reluat pentru fiecare informator deconspirat”, a menționat CNSAS, într-o postare publicată pe Facebook.

CNSAS a început preluarea arhivei Securităţii în anul 2006 şi continuă. Pe măsura preluării dosarelor şi a studierii lor, acestea au fost încărcate în evidenţele electronice. Aceste baze de date, aflate în construcţie permanentă, au înlesnit pe parcursul anilor activitatea de deconspirare. Dar munca de investigare a arhivei a rămas aceeaşi.

Lista cadrelor Securității cuprinde numele ofiţerilor şi subofiţerilor a căror verificare a fost solicitată de persoanele care şi-au exercitat dreptul de acces la dosar, precum şi numele fostelor cadre ale aparatului represiv comunist care deţin în prezent o funcţie publică prevăzută de Art. 3 din Legea 293/2008.

„În cazul persoanelor care nu au calitate procesuală (deoarece nu mai sunt în viaţă), s-au reţinut ca relevante datele biografice, gradele şi funcţiile deţinute în structurile D.S.S./C.S.S., conform documentelor studiate şi fişelor profesionale. În cazul ofiţerilor şi subofiţerilor pentru care Consiliul a solicitat instanţelor de contencios administrativ constatarea calităţii de lucrător al Securităţii, în urma încălcării drepturilor fundamentale ale omului, pot fi accesate direct acţiunile în constatare. Deciziile definitive ale instanţelor de judecată din România cu privire la aceste cazuri pot fi consultate în varianta publicată în Monitorul Oficial, Partea III”, a arătat instituția.

De asemenea, lista colaboratorilor Securității cuprinde numele persoanelor care deţin funcţii sau demnităţi publice prevăzute de Art. 3 din Legea 293/2008 şi pentru care Consiliul a solicitat instanţelor constatarea calităţii de colaborator al Securităţii, ca urmare a transmiterii de informaţii către Securitate, prin care s-au încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Listele vor fi actualizate periodic, pentru a face accesibile publicului rezultatele activităţii C.N.S.A.S. şi pentru a contribui totodată la cunoaşterea profundă a trecutului recent, fără de care înţelegerea prezentului societăţii româneşti nu este posibilă.

În prezent, pe site-ul CNSAS sunt postaţi 4.920 de ofițeri și subofițeri de Securitate și 1.120 de colaboratori ai fostei Securități.