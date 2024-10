Cultura pro-droguri este glorificată de unii influenceri. Psihiatru: Războiul e extrem de greu de câştigat

96% dintre români cred că pedepsirea severă a consumului și traficului de droguri ar putea fi foarte eficientă. Sursă foto: Getty Images

Cât timp cultura pro-drog este glorificată de unii influenceri pe internet şi este prezentată ca o formă de originalitate de către aceştia, războiul împotriva drogurilor este extrem de greu de câştigat, spune medicul psihiatru Gabriel Diaconu. Acesta adaugă că alte state au renunţat la doctrina discriminării şi au pedepsit extrem de dur traficul de droguri. Declaraţiile medicului vin în contextul în care un studiu realizat de The Center relevă că 96% dintre români cred că pedepsirea severă a consumului și traficului de droguri ar putea fi foarte eficientă în combaterea efectelor negative ale fenomenului asupra societăţii.

„Sunt oameni în România care spun să pedepsim dependentul, dar dacă te uiți la cât de larg răspândit e consumul de alcool, începi să constați că e o forma de ipocrizie, pentru că suntem foarte îngăduitori cu consumul de fapt.

Și dacă vom construi astfel de centre în parteneriat public-privat, mai rămâne să avem o măsură a impactului. Unde le construim, cu ce gând le construim și până la urmă, cu ce intenții le construim? Pentru că n-o să putem eradica acest fenomen, nu facem decât cumva să creăm din nou două Românii în care dincolo de niște garduri mai mult mai puțin vopsite, vom duce niște oameni și după o perioadă o să constatăm că nu am cheltuit bani mai deloc, pentru că, de fapt, ce vrem noi este, pe de o parte, să prevenim complicațiile acestui consum și, pe de altă parte, să educăm o generație nouă cu privire la opțiunile pe care le are, astfel încât să nu aleagă opțiunea drog.

Opțiunea drog este o chestie, deocamdată, foarte greu de prevenit. În primul și în primul rând, pentru că principalul educator în România rămâne internetul. Și atâta vreme cât ai o cultură care este pro-drog și care este extrem de glorificată de mai mulți influenceri, cum că ar fi, de fapt și de drept, o formă de originalitate să consumi, noi o să vorbim într-un studio, în vreme ce potențialii consumatori să vor uita pe alte canale.

În alte țări, (n.r. - soluția) a fost să iasă din doctrina noi versus ei, să asculte mai bine de nevoile consumatorilor, să creeze spații de siguranță, să sancționeze traficul cu extrem de mare severitate și, în cele din urmă, să privească această problemă printr-o altă lentilă decât lentila discriminării”, a spus psihiatru Gabriel Diaconu.