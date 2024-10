Românii vor pedepse severe pentru consumul și traficul de substanțe interzise. Raport devastator despre droguri

94% dintre români sunt de acord cu faptul că statul ar trebui să ofere grijă compasiune şi sprijin inclusiv pentru părinţii şi îngrijitorii dependenților. Sursă foto: Getty Images

Pentru populația din România, pedepsirea severă a consumului şi traficului de droguri este văzută de 96% dintre români drept cea mai eficientă măsură pe care statul o poate lua pentru a ţine sub control fenomenul, potrivit unui sondaj realizat de CIRA la comanda Antena 3 CNN. În acelaşi timp, un număr similar de respondenţi consideră că informarea corectă a părinţilor şi copiilor, dar şi creşterea educaţiei despre pericolele substanţelor psihoactive ar putea fi foarte eficiente.

„Nu mai merge cu jumătăți de măsură. Dacă închidem ochii nu înseamnă că problema nu există. Poliția a început să prindă traficanți și să-i bage la pușcărie, dar statul trebuie să aibă grijă de victime, să le redea șansa unei vieți normale”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Şi românii care au răspuns la întrebările sondajului realizat de The Center for Internaţional Research and Analyses consideră că statul ar trebuie să ofere sprijin pentru reabilitarea și reinserția celor care au devenit victimele dependenței de droguri. 95% consideră că o astfel de măsură ar fi una eficientă sau foarte eficientă.

„E import să ne ocupăm de copii de când îi naștem, din timpul pe care îl petrecem, din comportamentele pe care le avem. Un copil iubit și liniștit stă singur departe de consum. În adolescență, nevoia de teribilism îl face să consume ceva ce e ceva uzual și este normal pentru lumea lui”, spune psihologul Yolanda Creţescu.

Părerile sunt împăţite însă când vine vorba despre pedepse. În timp ce premierul Marcel Ciolacu consideră că sacţiunile nu rezolvă dependența de droguri, 96% dintre români consideră că pedepsirea severă a consumului și traficului de droguri ar fi o măsură extrem de eficientă care ar putea fi introdusă în ţara noastră.

În acelaşi timp, 95% dintre cei care au răspuns la întrebările sondajului realizat de CIRA la comanda Antena 3 CNN spun că furnizarea de medicamente şi sprijin pentru cei care au devenit victimele dependenţei de droguri ar putea duce la îmbunătăţirea sănătăţii acestora şi la reducerea riscului de efecte negative pe termen lung.

„Tinerii înțeleg care sunt pericolele, știu cum poate fi gestionată problema. Autoritățile trebuie să vorbească cu tinerii și cu consumatorii. Dacă mergem pe stradă și vorbim cu elevii, ne vor spune de unde se pot achiziționa drogurile”, a spus sociologul Vladimir Ionas.

De asemenea, 94% dintre români sunt de acord sau complet de acord cu faptul că statul ar trebui să ofere grijă compasiune şi sprijin inclusiv pentru părinţii şi îngrijitorii celor care au devenit victimele dependenţei de droguri.

„În 5-10-15 ani, următoarea generație de consumatori ne va judeca dacă am făcut ce am făcut azi, am făcut o diferență în începuturile lor sau în sfârșiturile lor. Adicția e o problemă serioasă, e o problemă culturală și nu o poți reduce la vârful icebergului. Sper că până ies eu la pensie o să ne uităm la o Românie unde oamenii consumă responsabil, unde oamenii știu să facă distincția între recreație și adicție și unde oamenii se preocupă mai atent de copii, de adolescenți și de bolnavii care suferă de probleme de sănătate mintală”, a spus psihologul Gabriel Diaconu.

Sondajul a fost realizat în perioada 1-8 septembrie 2024 pe un eşantion de 1094 de respondenţi reprezentativi pentru populația din România şi are o marjă de eroare de plus/minus 3%.