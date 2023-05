El este fotograful român care a fost premiat cu premiul Pulitzer | A surprins imagini sfâșietoare din războiul din Ucraina

Alături de alți colegi de-ai săi de la Associated Press (AP), fotograful Vadim Ghirdă a fost premiat pentru „breaking news photography”, în semn de recunoaștere pentru imaginile care „au redat în timp real numărul devastator de victime ale războiului din Ucraina”, relatează AP.

Imaginea pentru care fotograful Vadim Ghirdă a fost premiat este una sfâșietoare şi surprind masacrul din Bucha. Fotografia a fost realizată pe 3 aprilie 2022 şi a fost publicată site-ul oficial al premiilor Pulitzer.

The @AP won the Pulitzer Prize for breaking news photography for covering the war in Ukraine.



See more of the work from Bernat Armangue, Emilio Morenatti, Evgeniy Maloletka, Felipe Dana, Nariman El-Mofty, Rodrigo Abd and Vadim Ghirda: https://t.co/jIvIwQi3yq pic.twitter.com/AEEC7WdRbZ