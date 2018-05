Era în aeroport și a glumit că are asupra lui o bombă. Ce s-a întâmplat cu bărbatul la scurt timp este ireal

Justiţia din Thailanda l-a condamnat marţi la trei luni de închisoare pe un bărbat din Germania care a glumit pe aeroportul din capitala thailandeză Bangkok că are asupra lui o bombă, relatează dpa.



Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a strigat "Bum!" către o stewardeză în timp ce îşi aşeza bagajul de mână în compartimentul de deasupra scaunelor, înainte ca avionul să decoleze.



Incidentul s-a petrecut în februarie pe aeroportul internaţional Suvarnabhumi. Germanul a declarat poliţiei că era niţel băut şi că a vrut să facă o glumă nostimă.



Pedeapsa i-a fost redusă la jumătate pentru că şi-a recunoscut fapta, a menţionat un oficial din justiţie care a dorit să i se păstreze anonimatul. Mai mult, a obţinut şi o suspendare de un an înainte de aplicarea sentinţei, aşa încât nu va merge la închisoare anul acesta.



Pedeapsa maximă pentru o astfel de faptă este de cinci ani de închisoare în legea thailandeză.



La sfârşitul lunii trecute, un alt german a fost arestat pe un aeroport din nordul Thailandei după ce a ameninţat că are o bombă în bagaj, pentru că era supărat de întârzierea avionului. Autorităţile nu au găsit însă explozibili la bord.