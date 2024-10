Generația Z preferă tot mai mult să stea acasă. O ieșire în oraș le provoacă tinerilor anxietate și chiar depresie

Aproape 60% dintre tinerii români preferă să îşi petreacă timpul liber în interiorul casei, pe reţelele sociale. FOTO: Getty Images

Tinerii generaţiei Z au început să iasă din ce în ce mai puţin în oraş şi preferă să stea în confortul casei, singuri sau în compania prietenilor apropiaţi. Expunerea în lumea reală, mai ales în locurile aglomerate, şi purtarea conversaţiilor faţă în faţă sunt noile provocări de care Zoomerii se lovesc. Aceştia ajung să se confrunte chiar şi cu anxietate socială şi depresie după o asemenea ieşire.

Aproape 60% dintre tinerii români preferă să îşi petreacă timpul liber în interiorul casei, pe reţelele sociale. Întâlnirile cu prietenii au ajuns să aibă loc mai mult într-un mediu restrâns şi liniştit.

Radu Leca – psiholog: „Avem de-a face cu un conflict între spațiul online și realitatea. Spațiul online în ceea ce privește generația Z a câștigat tot ceea ce înseamnă conturi asociate cu propria persoană. Tot ceea ce înseamnă identitate în spațiul virtual reprezintă stimuli importanți ce anulează realitatea generației Z.”

Antonia se află printre aceşti tineri care au ales să nu mai iasă atât de mult în oraş, decât atunci când chiar este nevoie.

Antonia Pavăl - specialist comunicare şi relaţii publice: „După pandemie am început să simt acest lucru, când am stat foarte mult acasă și mi-am dat seama cât de plăcut e să stai în confortul tău, alături de prieteni. În ultimul timp am început să ies din ce în ce mai rar în oraș, cel puțin în club foarte rar, deoarece consider că este mult prea aglomerat pentru mine, pentru stilul meu.”

Radu Leca – psiholog: „Tot ceea ce înseamnă spațiu controlat pe ei îi atrage. Tot ceea ce înseamnă elemente care trebuie descoperite, ei merg pe ideea că nu vor face acest lucru niciodată, pentru că nu-și doresc acel lucru, ei doresc să se simtă în siguranță, o singuranță concretă, pe care ei să o controleze trup și suflet și din care să nu fie deranjați.”

Peste 30% din tineri s-au confruntat cu stări de anxietate și chiar depresie în timpul acestor ieşiri.

Antonia Pavăl - specialist comunicare şi relaţii publice: „Când ies în oraș mă simt de cele mai multe ori anxioasă. Fiind și fată am avut ocazia să întâlnesc foarte multe persoane dubioase, ciudate, care îmi provoacă anxietate.”

Specialiştii spun că astfel de evenimente reprezintă o provocare, dar şi un stres din punct de vedere psihoemoţional.