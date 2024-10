Lupta cu drogurile începe încă din copilărie. Ce greșeală fac părinții

Mulți părinți refuză să vorbească cu copiii despre droguri și riscurile lor. Sursă foto: Getty Images

Lupta împotriva drogurilor începe de la vârste fragede. Specialiştii spun că părinţii care consideră că nu trebuie să discute cu copiii lor încă din copilărie despre substanţele psihotrope şi despre pericolele pe care le aduc acestea greşesc extrem de mult. Un alt semnal de alarmă este legat de modul în care tinerii pot cere ajutor. Sociologul Vladimir Ionaş consideră că adolescenţii evită să apeleze la specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog din cadrul Ministerul de Interne pentru că aceştia sunt asimilaţi poliţiştilor.

Un sondaj realizat de The Center for Internaţional Research and Analyses la comanda Antena 3 relevă faptul că 95% dintre români consideră că statul ar trebuie să ofere sprijin pentru reabilitarea și reinserția celor care au devenit victimele dependenței de droguri. De asemenea, un număr similar de respondenţi consideră că informarea corectă a părinţilor şi copiilor, dar şi creşterea educaţiei despre pericolele substanţelor psihoactive ar putea fi foarte eficiente.

„Înainte de a avea un copil consumator, e important ce trebuie să facem cu mulți ani înainte pentru ca copilul să nu aibă astfel de curiozități. Întâlnim părinți care, când vorbim despre această educație, spun ca nu vor să vorbească despre droguri copilului de 8 sau 9 ani pentru că se va apuca de consum. E foarte greșit pentru că iți modelezi discursul în funcție de vârsta pe care o are copilul, e o realitate imediată. Doar noi adulții refuzăm să credem că la lungimea mâinii un copil de 9-10 ani este posibil să existe o substanță și că ar putea să devină dependent”, spune psihologul Yolanda Creţescu.

„Toți fug de uniformă, nu poți să ai o unitate în subordinea MAI și să te aștepți ca cei care au o probleme ți comit o ilegalitate să se ducă la cineva în uniformă și să ceară ajutor. O altă problemă e mersul la spital. Atâta timp cât trebuie să mergi la psihiatrie, reprezintă o problemă. Există o reticență din partea familie, a celor din jur”, a spus și sociologul Vladimir Ionaș.