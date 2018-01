Foto: Captură video/youtube.com

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat că a solicitat demiterea din funcție a șefului Poliției Române, Bogdan Despescu. Cererea a fost deja trimisă premierului Mihai Tudose.

„Așa cum am anunțat în cursul zilei de ieri, am cerut câteva planificări de la conducerea Poliției Române. Am constat că Poliția Română a făcut o informare. După atâția ani, descoperim că superficialitatea testărilor fac să existe astfel de oameni în sistem. Nu am văzut în aceste zile pe nimeni dintre cei care ocupă funcții de șef în Poliție să iasă public și să vorbească. Această atitudine este o constantă pe care eu perasonal o resimt. Singura măsură luată a fost cea a comisarului Vornicu. Nu este îndeajuns. A lipsit o întrebare clară: Cum de nimeni din cei care aveau atribuții de cunoaștere a polițistului nu a știut despre aceste devieri comportamentale? Ce s-a întâmplat cu șefii care au auzit de astfel de acuzații asupra unui polițist? Nu-mi explic de ce informația primară a fost raportată cu întărziere ministrului. Vreau să avem curajul de a ne asuma că avem probleme în sistem și să putem găsi soluții. I-am cerut domnului Despescu să aibă o discuție cu șeful Serviciului Omoruri ca să aflăm detalii din dosarele din anul 2012. I-am trimis deja premierului cererea de înlocuire din funcție pentru șeful Poliției Române, Bogdan Despescu”, a mai spus Carmen Dan.

În locul chestorului Bogdan Despescu ar urma să fie împuternicit Cătălin Ioniţă, actualul şef al Direcţiei Generale Anticorupţie.

„Cu această ocazie, am aflat că în majoritatea unităților din Poliția Română se folosesc teste logice fără licență. Avem nevoie de câteva modificări. Am transmis un avertisment foarte clar, am solicitat să se verifice fișele de cunoaștere, aștept din partea Serviciului Omoruri să se intensifice investigațiile acolo unde există suspiciuni de infracțiuni. Dacă va fi împuternicit, noul șef al Poliției Române, anunț de acum că am mari așteptări. Iar eu vreau să îi asigur că această instituție are resursele să depățească acest moment greu. Dacă aceasta încredere a fost zgrunciană zilele acestea, vreau să transmit scuzele mele. Trebuie să avem toate adevărurile la dispoziție, chiar și pe cele dureroase”, a mai spus ministrul.

Prima reacție publică a ministrului Carmen Dan a venit marţi dimineaţă. Aceasta a dat un nou ultimatum șefilor polițistului care a agresat sexual doi copii. "Nu am văzut pe nimeni să facă un pas în spate, probabil că au apreciat că nu există responsabilitate", le-a transmis ministrul acestora.

Declarațiile ministrului Carmen Dan vin în contextul în care, vineri, doi minori au fost abuzați sexual într-un lift de către un agent al Poliției Române. Ulterior s-a aflat că este vorba despre aceeași persoană care a mai fost implicată și în alte cazuri de agresiune.