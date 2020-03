Pacientă bolnavă de cancer, apel dramatic: „Mai am doar trei pastile din vechiul tratament”

Pacienta îşi spune că în această situaţie sunt toţi pacienţii bolnavi cronic din România.

Dana Dobre are 56 de ani. Ea suferă de neoplasm pulmonar, în stadiul 4. Medicul ar fi trebuit să-i schimbe tratamentul cu un medicament care costă în jur de 28.000 de lei. Pentru că sistemul cardurilor de sănătate a picat medicul ei curant nu-i poate prescrie reţeta compensată. Femeia este foarte îngrijorată pentru că îi este imposibil să acopere această sumă.

„Astăzi (miercuri - n.r.) am plâns trei ore într-una, inclusiv acolo la clinică, pentru că toţi cei care veneau şi aveau nevoie de reţetă erau trimişi acasă PLUS tc 04.01 04.14 Mi se pare inuman că statul român, tocmai în perioada aceasta nu are acest sistem funcţional”, a declarat Daniela Dobre, pentru MEDIAFAX.

Femeia spune că mai are foarte puţin din tratamentul vechi pe care îl ia pentru boala grea de care suferă.

„Mai am câteva pastile, trei pastile din vechiul tratament şi sper să se rezolve această problemă. Grupa de populaţie cea mai expusă la COVID-19 nu va putea să facă faţă, şi nu va putea nici să stea în casă, pentru că noi trebuie să mergem la doctor periodic”, a completat Dobre.

Dana atrage atenţia asupra faptului că accesul îngreunat la tratament din cauza sistemului de carduri nefuncţional este a tuturor bolnavilor cronici din ţară. Medicii sun acum în imposibiitatea de a emite reţete pentru diagnosticele respective.

Miercuri, sistemul cardurilor de sănătate a picat din nou. Conducerea CNAS a anunţat că validarea serviciilor medicale se va face offline până la soluţionarea problemelor tehnice.

„Dacă echipa care lucrează la remedierea sistemului informatic nu va reuşi să repună total sistemul în funcţiune, vom lua în calcul măsuri care să permită validarea serviciilor acordate în sistem offline în perioada în care PIAS nu va fi funcţională”, a declarat președintele CNSAS, Adela Cojan.