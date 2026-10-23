Pensionarii care pot primi o vacanţă gratuită prin Casa de Pensii. Condiţiile pentru tratament balnear decontat integral în 2026

Pensionarii care pot primi o vacanţă gratuită prin Casa de Pensii. Sursa foto: Facebook / Poșta Română

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) decontează intergal pentru anumiţi pensionari, în 2026, sejururile la tratament balnear, în timp ce alţi seniori plătesc doar o parte dintr-o astfel de vacanţă. E vorba despre sejururi care pot ajunge la 16 zile, unde sunt incluse cazare, masă şi proceduri medicale.

Legea 360/2023 specifică faptul că anumiţi pensionari, dar şi alţi oameni cu drepturi speciale, pot beneficia de bilete la tratament balnear integral decontat de stat. Aceştia sunt pensionarii de invaliditate, veteranii, văduvele de război, persoane adulte cu handicap sau victimele unor accidente de muncă şi boli profesionale. Bilete la tratament se acordă în condiţiile legii.

Casa de Pensii le oferă posibilitatea şi altor români de a beneficia de tratament balnear la preţuri avantajoase. Statul le decontează o parte din preţul biletelor, iar totul se calculează în funcţie de cât de mică este pensia şi de tarifele pentru sejur.

Sejur de maximum 16 zile

O astfel de vacanţă la tratament balnear ajunge până la 16 zile, din care în 12 zile trebuie efectuate proceduri medicale. Un astfel de sejur decontat de CNPP cuprinde cazare, masă, proceduri de recuperare fizică şi alte avantaje, în funcţie de locaţia aleasă.

Pensionarii care doresc să beneficieze de un astfel de program trebuie să completeze o cerere, pe care o găsesc pe site-ul Casei de Pensii. După completarea cererii, aceasta trebuie depusă la Casa Teritorilă de Pensii. Ulterior, vor fi publicate rezultatele, iar cei "admişi" trebuie să prezinte documentele cerute de autorităţi şi să finalizeze procedura.

Cu cât ar trebui să crească pensiile în 2027

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă Guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare. Asta ar însemna, de exemplu, 231 de lei în plus pentru o pensie de 3.000 de lei și 385 de lei pentru una de 5.000 de lei. Pensionarii au anunțat deja că o astfel de majorare „nu va acoperi nici măcar căldura”.

În ultimele zile s-a vorbit despre mai multe variante pentru indexarea de anul viitor, de la o creștere „prudentă” de 5% până la una de aproximativ 7%. Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că estimarea informală a Casei Naționale de Pensii este în prezent de 7,3%, dar a evitat să prezinte procentul drept unul definitiv. „Nu vreau să mă hazardez”, a precizat el.

Dacă este aplicată însă formula completă prevăzută de Legea 360/2023, calculul ajunge la 7,7%.

Articolul 84 prevede că valoarea punctului de referință se majorează în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru indexarea din 2027 sunt folosiți indicatorii definitivi cunoscuți în 2026 pentru anul calendaristic anterior, adică datele din 2025.