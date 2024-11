Sărăcia îi împinge pe vârstnici să muncească și după ce se pensionează: „Dacă nu aveam salariu nu făceam față”

Fenomenul pensionarilor care lucrează a luat amploare în ţara noastră. FOTO: Getty Images

Fenomenul pensionarilor care lucrează a luat amploare în ţara noastră. Sărăcia îi împinge pe cei mai mulţi să rămână în câmpul muncii. Aproximativ 400.000 de seniori cu vârsta de peste 60 de ani au în acest moment un contract de muncă în desfăşurare. Şi este vorba doar despre cei care lucrează cu forme legale. Cei mai mulţi dintre bărbaţi sunt agenţi de pază la centrele comerciale sau marile corporaţii. Femeile lucrează în curăţenie sau învăţământ, domeniu în care pensionarii sunt mană cerească, pentru că mai acoperă din deficitul de personal.

Marian Şerbănescu are 67 de ani şi de doi ani a ieşit la pensie. De atunci este agent de pază într-un centru comercial, pentru că pensia nu îi ajungea să trăiască decent.

Marian, agent de pază: „Viața e destul de grea, mai ales în România. Am 12 milioane după 27 de ani de muncă. Am făcut contestație și mă ajută enorm de mult salariul pe care îl primesc ca să pot să-mi plătesc tot ce am de plătit. E dublu față de pensie. Dacă nu aveam salariu de aici nu puteam să fac față.”

Ionel Sima, manager companie de securitate: „Pensionarii, la noi în societate, reprezintă un 15% din efectiv. Ne bazăm pe pensionari, pentru că sunt oameni serioși, trecuți și prin greutățile vieții, punctuali și vor într-adevăr să mai câștige un ban în plus.”

Dan Neaţă are 66 de ani şi este pensionar de 15 ani. A avut o pauză, însă şi el s-a văzut nevoit să revină pe piaţa muncii.

Dan, pensionar: „Am ales să lucrez pentru că, după peste 30 de ani de muncă în sisteme de apărare și siguranță națională, am constatat că pensia care mi-a fost calculată nu mai este îndestulătoare.”

Potrivit datelor de la Inspecția Muncii, în prezent sunt aproximativ 400.000 de persoane de peste 60 de ani care au un contract de muncă în desfășurare. Dintre acestea, aproximativ 150.000 au peste 65 de ani. De asemenea, numărul bărbaților pensionari care lucrează este dublu față de cel al femeilor.

În unele domenii, cum e învăţământul, pensionarii care aleg să nu se retragă sunt mai mult decât bineveniţi.

Adela, profesor de chimie: „Asta o fac pentru că îmi place, pentru că iubesc copiii.”

Sorina Faier, specialist HR: „Cei mai mulți pensionari sunt angajați ca și paznici, ca și șofer de ridesharing, ca și curieri. Sunt foarte multe femei care lucrează ca bone, ca menajere. O bonă internă poate să ajungă până la 4.500 lei net, o bonă externă poate să ajungă până la 4.000 lei net, un paznic poate să câștige între 3.000 și 3.500 lei net.”

În România sunt aproximativ un milion de pensionari care primesc pensia minimă, de 1.281 de lei pe lună.