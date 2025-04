Nicușor Dan, la „Un președinte în fața națiunii”: „Gestul făcut azi de USR e absolut corect”

Publicat acum 20 minute

Întrebare Nicolae, Deva: „Veți fi președintele tuturor românilor sau doar al celor din București?”

Nicușor Dan: „Dacă românii mă aleg, voi fi președintele tuturor românilor, pentru că societatea românească are nevoie de un mediator, pentru că este ruptă între mai multe categorii sociale, cu mai multe opinii. Societatea românească are nevoie de cineva care să coaguleze diferite energii, pentru că avem specialiști, dar sunt departe de procesul de decizie politică, și pentru că societatea are nevoie de un președinte care să preseze pentru schimbare, pentru că miza acestor alegeri, dincolo de păstrarea direcției occidentale, este ca România să facă acea schimbare pe care oamenii o așteaptă. Schimbare înseamnă un stat în care instituțiile funcționează, în care cetățeanul e respectat, în care justiția funcționează, în care nu există corupție, care are o direcție economică bine definită, care să creeze prosperitate, ecosisteme economice care să-i țină în România pe români, să nu fie tentați să meargă în străinătate.”