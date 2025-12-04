Circ între PSD şi USR la audierile din Parlament, în scandalul apei: Sunteţi înfierbântat! Nu tăiaţi microfonul/Nu sunt înfierbântat

PSD şi USR au făcut la audierile din Parlamentul României pentru scandalul apei. Cei dintâi o acuză pe şefa Mediului, Diana Buzoianu, că ea ar fi responsabilă pentru toată această criză, iar reprezentanții USR susţin că acțiunile PSD nu sunt decât un spectacol politic declanșat "înainte de alegeri", care are scopul de a masca lipsa de răspuns real pentru cei peste 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care au rămas fără apă de o săptămână. "Senatul României se întâlneşte pentru Zamfir Show? Avem o întâlnire neclarificată... aţi chemat televiziunile, înainte cu două zile de alegeri", a spus senatorul Ștefan Pălărie de USR.

În timpul discuţiilor tensionate, preşedintele Comisiei Economice, Industrii, Servicii, Turism și Antreprenoriat din Senatul României, Sorin Vlaşin, a făcut o confuzie când a vorbit despre centrala electrică de la Brazi, iar colegul său de la PSD, senatorul Daniel Zamfir, l-a ajutat şi l-a corectat. Tot azi, PSD a cerut demisia ministrului Mediului pentru criza apei.

"Un şef de companie, Apele Române, un secretar de stat care răspundea de siguranţa barajelor doar pentru că este pus de USR şi acum este ascuns, nu vrea să răspundă, eu cred că lucrul ăsta nu trebuie lăsat aşa! Dacă nu vreţi să participaţi la această şedinţă, pentru că vi se pare nestatutară, e treaba dumneavoastră", a spus Daniel-Cătălin Zamfir. Pe de altă parte, şefa din Apele Române a transmis în cazul crizei apei: "Nu-mi dau demisia, am informat Administraţia Naţională".

Întrerupt de un politician prezent la audierile din Parlament, senatorul PSD Daniel Zamfir a mai adăugat: "Pe procedură, vom face această comisie, indiferent de zgomotul pe care îl veţi face şi de felul în care încercaţi să-i acoperiţi".

"Domnule Zamfir, fără noi nu e cvorum la această şedinţă. Haideţi să aveţi bun-simţ. Suntem aici, la o convocare dubioasă, fără online!", a intervenit cineva de la USR, iar senatorul PSD a făcut următoarele precizări: "Ok, e dubioasă că cerem explicaţii? De ce nu se prezintă un secretar de stat doar pentru că e de la USR, refuză să se prezinte? Un şef de companie, pentru că este de la USR şi n-are competenţele necesare".

"Să revenim la explicaţii. Vă rog să nu tăiaţi microfonul", a strigat cineva de la USR. Ulterior, cuvântul a fost luat de Sorin Vlaşin, preşedintele Comisiei Economice, Industrii, Servicii, Turism și Antreprenoriat din Senatul României, care a spus:"A răspuns domnul Zamfir suficient de clar, dar pot să repet: industrii şi servicii, adică, noi vorbim despre nişte servicii, iar industrii: centrala de la Brazi şi... scuze!". "Nu, domne, e centrala eletrică de la Brazi", a precizat Daniel Zamfir,

"Care este obiectivul acestei şedinţe?", a întrebat altcineva, aflat în sală.

Senatorul Daniel Zamfir a răspuns: "Doamnă, iertaţi-mă, dar scrie în titlu! Doamna ministru a spus că nişte oameni de aici i-au ascuns informaţii. Nu, nu, nu, staţi puţin! De ce spuneţi că nu ştiţi?!?".

Ștefan Pălărie, senatorul de la USR, a intervenit şi a spus: "Domnule Zamfir, declaraţi că, de fapt, aţi convocat această întâlnire sau folosiţi Parlamentul ca să vânaţi nişte declaraţii ale unui ministru în spaţiul public. Dumneavoastră cum v-aţi antepronunţat în spaţiul public? Că vă urmărim şi noi la televizor, avem televizor".

Reacţia membrului PSD a fost promptă: "Vă mulţumesc, nu ştiam că sunteţi fanul meu", iar Ștefan Pălărie a continuat astfel: "Deja aveţi nişte antepronunţări şi vreau doar să înţeleg: atunci, noi, toţi, ditamai instituţia, Senatul României se întâlneşte pentru Zamfir Show? Să facem parte din acest spectacol? Când, de fapt, avem o întâlnire neclarificată... aţi chemat televiziunile, înainte cu două zile de alegeri"

După ce Daniel Zamfir a negat că ar vrea să facă un spectacol, o politiciană a intervenit şi a spus: "Sunteţi înfierbântat. Luaţi o pauză", iar Daniel Zamfir a întrerupt-o cu replica: "Nu sunt înfierbântat". Ulterior, colega lui i-a făcut următoarele recomandări: "Luaţi o pauză ca să înţelegeţi perfect de ce mă aflu. Domnule Zamfir, potoliţi-vă şi aşteptaţi să înţelegeţi".

La un moment dat, directorul departamentului situații de urgență din cadrul Apele Române, Ionel Sorin Rîndaşu-Beuran, a luat cuvântul şi, totodată, a explicat mecanismul de evacuare a apei.

"În septembrie, a doua inspecție subacvatică ne-a confirmat că, în mecanismul care evacuează apa (plastic, dopul de la cadă), în fața lui a căzut un mecanism manevrat prin niște cabluri. Acesta a blocat golirea de la fund și este deja acoperit de sedimente", a declarat Ionel Sorin Rîndaşu-Beuran azi, la audierile din Parlament, făcute pentru criza apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.