Cum a aflat ministrul Energiei despre criza de la Centrala de la Brazi. Ivan: „M-a sunat un coleg mai perspicace”

Bogdan Ivan a declarat, la Antena 3 CNN, că a aflat despre criza de la Centrala de la Brazi și despre pericolul în care se află rafinăria Petrobrazi de la un coleg din minister „mai perspicace”. Ministrul Energiei a spus că a fost sunat marți dimineață de un funcționar public, care a pus cap la cap faptul că problemele de la Barajul Paltinu afectează și centrala electrică de la Brazi, și rafinăria. Bogdan Ivan s-a arătat consternat că nu a aflat despre criza apei de la Ministerul Mediului și a anunțat că i-a cerut premierului Ilie Bolojan să dispună controale, astfel încât persoanele responsabile să plătească cu funcția.

Întrebat dacă premierului Ilie Bolojan, care se află acum într-o vizită oficială în Austria, a știut despre problemele de la Barajul Paltinu, Ivan a spus că „nu avea de unde să știe”, dar a a dat asigurări că acum „e informat și proactiv”. În acest context, ministrul Energiei a dezvăluit că nici pe masa lui nu au ajuns documentele de la Apele Române care arătau că există riscul la turbiditatea apei să crească în urma golirii acumulării Paltinu.

„La mine n-au ajuns. Eu ieri dimineață, la ora 7:30, am aflat de potențialul risc al acestei situații. Prin urmare m-am apucat să dau telefoane, să vorbesc, să nu ajungem în situația să oprim rafinăria Petrobrazi”, a spus ministrul.

Întrebat de unde a aflat, Ivan a răspuns: „de la un coleg de-al meu, care este destul de perspicace și care mi-a dat această informație”.

„Deci am aflat ieri dimineață, după o discuție cu un coleg de-al meu, funcționar în minister, care m-a informat 'domnule ministru cred că avem o potențială problemă acolo'. Ok, în regulă, în secunda am sunat CEO-ul de la OMV Petrom și după asta pe toată lumea implicată în situație pentru a găsi o rezolvare”, a spus ministrul Energiei la Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei promite că nu se închide rafinăria Petrobrazi

Ministrul Energiei spune că la rafinăria Petrobrazi au fost luate toate măsurile astfel încât aceasta să funcționeze chiar și dacă criza de la Barajul Paltinu se extinde.

„Nu va fi afectată pentru că avem alternative. Am făcut împreună cu companiile de apă din județul Prahova, cu președintele Consiliului Județean am făcut acest lucru pentru că nu puteam să stau să ajung în situația în care să fie prea târziu să fie oprită rafinăria și să stăm după asta să ne plângem că cineva nu și-a făcut treabă la timp. Rolul nostru este să anticipăm”, a spus Ivan.

Ministrul Energiei a explicat că dacă s-ar fi oprit rafinăria ar fi fost nevoie de 10 zile ca ea să fie redeschisă.

„În situația în care s-ar fi ajuns ca ea să fie oprită, era nevoie de o pauză de minim 10 zile pentru ca să fie repornită din nou, timp în care aproape 130.000 de tone petrol n-ar fi fost procesate, lucru care ar fi cauzat o penurie de combustibil pe piață din România, având în vedere și că avem rafinăria Lukoil în momentul de față închisă, iar acest lucru ar fi cauzat, evident, o creștere a prețurilor.

Am anticipat acest lucru, am lucrat cu toată lumea pentru a nu ajunge în această situație și de asemenea avem garanția că avem suficientă apă pentru a păstra activitatea rafinăriei în funcțiune în perioada următoare. (...) Am pornit un nou grup de la Complexul Energetic Oltenia. Am dus la capacitate maximă toate centralele pe cărbune și acum își arată utilitatea, cât de importante sunt pentru situații centralele pe cărbune din România. Și am pornit și centrala de la Paroșeni. Așa că nu putem să spunem că vom avea situații în care să crească prețul din această cauză”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan s-a declarat consternat de faptul că nu a fost informat din timp că urmează lucrările de la Paltinu. Întrebat la cine s-a referit când a spus că un „Dorel” a fost de vină pentru criza apei, ministrul a spus că nu este în atribuțiile sale să facă verificări la Mediu și la Apele Române. Când deputatul PSD Daniel Zamfir a spus că „Dorel” este Diana Buzoianu, ministra Mediului, Ivan a răspuns: „mi-e greu să vă contrazic”.

„Eu, de exemplu, dacă am o activitate prin care, nu știu, opresc pentru o perioadă o anumită hidrocentrală sau termocentrală, îi anunț pe cei din zonă. Oameni buni, vedeți că nu o să ai suficient energie ca să faci noi extinderi pentru anumită perioadă de timp. Și ar fi fost ideal ca și Ministerului Mediului că dea aceste informații.

Dacă situația Rafinăria ar fi fost cea în care să se închidă pe o perioadă și de 10 zile, este evident că ar fi fost pagube foarte mari. În primul rând pentru buzunarul fiecărui român, care ar fi plătit mai mult pentru combustibili și pentru compania OMV Petrom.

Am discutat asta și cu primul ministru. E nevoie de o anchetă urgentă care sper să pornească în cel mai scurt timp pentru a stabili cine a dat respectivele avize din partea Apelor Române, Ministerului Mediu prin care respective lucrări s-au făcut fără să țină cont de efectele pe tot lanțul economic ulterior și să plătească cu funcția”, a mai spus Ivan.

Criza apei potabile a pus în pericol funcționarea Rafinăriei Petrobrazi, care asigură 35% din consumul de combustibil al țării. Centrala electrică de la Brazi, care asigură 10% din producția națională de energie, a fost deja închisă. Soluția identificată de autorități a fost conectarea rafinăriei la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești.