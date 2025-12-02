Criza apei riscă să închidă rafinăria care asigură 35% din combustibilul țării. Expert: S-ar lăsa cu creșteri importante de prețuri

Criza apei potabile riscă să închidă Rafinăria Petrobrazi. Foto: Agerpres

Criza apei potabile riscă să închidă Rafinăria Petrobrazi, care asigură 35% din consumul de combustibil al țării, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. Centrala electrică de la Brazi, care asigură 10% din producția națională de energie, a fost deja închisă.

O astfel de situație ar duce la o explozie a prețurilor la combustibili, a avertizat expertul în energie Dumitru Chisăliță.

„În România există o rezervă strategică pentru produse petroliere, statul e obligat să o realizeze. Această canititate poate să fie extrasă și pusă la dispoziție, așa că vorbim despre câteva zile, până la zeci de zile în care nu ar trebui să existe o problemă în ceea ce privește alimentarea.

Dar o astfel de situație ar crea neliniște, panică și ar duce la o escaladare a consumului, respectiv a cumpărării de produse petroliere din pompe, care s-ar lăsa cu creșteri de prețuri importante”, a declarat acesta, la Sinteza Zilei.

Întrebat dacă riscul ca situația de la Paltinu să apară și în alte zone ale țării, Chisăliță a răspuns: „Există acest risc și pe zi ce trece este tot mai mare. La Paltinu natura doar a ridicat mâna, dar administrația a prăbușit tot restul și a făcut să apară toate problemele de acum. Paltinu nu este o excepție, este regula, pentru că avem un stat construit pe hârtie și nu pe responsabilități”.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a dat asigurări că firma care se ocupă de încălzirea orașului Ploiești va ajuta Rafinăria Petrobrazi cu 30% din necesar, astfel încât să nu se închidă.

„În cursul dimineții am fost sunat de premierul Boloan și am discutat acest aspect. Apoi am avut o ședință cu ESZ, Rafinăria Brazi, Termo Ploiești, ApaNova, Apele Române, ISU și ANAR. Am solicitat ajutorul celor de la Termo Ploiești, cei care asigură încălzirea orașului, ei sunt vecini cu rafinăria, iar aceștia au spus că pot ajuta rafinăria cu un volum de 100 de tone, cam 30% din necesarul rafinăriei.

Am solicitat ajutorul și Apa Nova, care opoate ajuta și ea cu 150-170 de tone”, a dat asigurări prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim.