Criză de apă în trei județe. 31.000 de litri de apă potabilă au fost distribuiți de ISU. Oamenii au primit și apă menajeră

Doar marţi, ISU Dâmboviţa şi ISU Prahova au livrat, în total, 31.500 de litri de apă potabilă şi 244.200 de litri apă menajeră. Foto: ISU Dâmboviţa

Autorităţile continuă să distribuie apă îmbuteliată oamenilor afectaţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Doar marţi, ISU Dâmboviţa şi ISU Prahova au livrat, în total, 31.500 de litri de apă potabilă şi 244.200 de litri apă menajeră.

"În contextul dificultăților apărute în alimentarea cu apă în județele Prahova și Dâmbovița, autoritățile locale și personalul inspectoratelor pentru situații de urgență au continuat și astăzi, 2 decembrie, acțiunile de sprijin destinate populației. Intervențiile au fost coordonate astfel încât să asigure accesul comunităților la resursele esențiale de apă menajeră și, acolo unde a fost necesar, de apă potabilă, fiind adoptate măsuri rapide și adaptate situației din teren", au transmis autorităţile.

Astfel, doar astăzi, echipajele ISU Dâmbovița au executat 9 misiuni de transport apă (5 transport apă potabilă, 4 transport apă menajeră), livrân oamenilor 29.500 de litri de apă potabilă și 23.500 de litri de apă menajeră, în timp ce ISU Prahova a executat 70 de astfel de misiuni (2 transport apă potabilă, 68 transport apă menajeră), livrând 2.000 de litri de apă potabilă și 220.700 de litri de apă menajeră.

"Aceste acțiuni de sprijin sunt operaționalizate ca urmare a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025, prin care au fost aprobate măsuri urgente destinate comunităților afectate de sistarea alimentării cu apă, precum și a Hotărârilor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență Prahova și Dâmbovița.

Reamintim că duminică, 30 noiembrie, au fost distribuite primele cantități de apă potabilă către localitățile afectate, iar inspectoratele pentru situații de urgență au mobilizat autospeciale pentru sprijinirea unităților sanitare și a comunităților care se confruntă cu lipsa apei. Totodată, au fost dislocate autocisterne suplimentare ale ISU din mai multe județe către zonele afectate, asigurându-se astfel atât transportul apei potabile, cât și distribuirea apei menajere", au mai adăugat autorităţil.

Măsurile rămân în dinamică, iar distribuirea apei continuă în funcție de nevoile identificate la nivel local.

De 5 zile, autorităţile implicate aruncă vina de la unii la alţii. Într-un comunicat, Apele Române, care se ocupă de lucrare, acuză staţia de exploatare a apei Prahova că ar fi trebuit să-şi facă o rezervă în bazinul cu apă curată, dar care este avariat, aşa cum tot ei recunosc. Şi tot ei spun oficial că rezerva s-ar fi terminat demult.

"Bacul ar putea să asigure, în momentul de față, într-un regim restricționat, aproximativ 100.000 de metri cubi, care ar ajunge pentru 12 ore", a spus şi Adrian Ghiţă, director general Apele Române.

Astfel, după ce s-a declarat luni "şocată", ministrul Mediului Diana Buzoianu a cerut marţi demisia directorului de la Administraţia Bazinală-Ialomiţa şi a directorului pentru apă din Prahova.

"Analizând toate informațiile care ne-au fost furnizate până în momentul de față, inclusiv informațiile apărute în această zi, cer public demisia celor doi directori: directorul de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și directorul operatorului pentru apă din Prahova", a spus Diana Buzoianu.

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa s-ar putea relua de săptămâna viitoare.