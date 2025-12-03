Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti

Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești, evitând astfel oprirea rafinăriei și a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg județul Prahova.

Conectarea la noua sursă de alimentare a presupus instalarea și punerea în funcțiune a unor conducte dedicate de către echipele Apa Nova, menite să asigure un debit stabil pentru consumatorii industriali din zona Petrobrazi.

Potrivit autorităților locale, intervenția a fost sincronizată astfel încât să reducă riscurile operaționale și să evite presiuni suplimentare asupra sistemului public de distribuție.

Finalizarea lucrărilor permite reluarea în condiții de siguranță a operațiunilor de pe platforma industrială, în timp ce autoritățile continuă să gestioneze efectele deficitului de apă din regiune.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, miercuri, că "am stabilizat rapid Sistemul Energetic Național și am eliminat orice risc pentru oameni și industrie", adăugând că "toate instalațiile rafinăriei funcționează în regim normal”.

Alimentarea cu apă a rafinăriei Petrobrazi a fost discutată marți seară, într-o ședință la care au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, autorităților din Prahova, OMV Petrom, Transelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Hidro Prahova, ISU Prahova și Termo Ploiești.

În urma ședinței, s-a stabilit că ESZ va continua până miercuri seară asigurarea debitului de 87 l/s, necesar menținerii funcționării instalațiilor Rafinăriei pentru următoarele 48 de ore, urmând ca ulterior debitul să fie limitat la 71 l/s.

După realizarea bypass-ului de la Crângul Bot între Apa Nova și ESZ, livrarea va continua prin Termo Ploiești, la un debit de 41 l/s, au transmis autoritățile din Prahova.

”Aceste măsuri sunt esențiale pentru stabilizarea situației în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât activitatea Rafinăriei să poată continua fără întreruperi”, a precizat Consiliul Județean într-un comunicat.