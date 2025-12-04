Surse: Clipul lui Drulă în care apare Nicușor Dan va fi șters de pe rețelele sociale. BEM a decis că e ilegal

Nicușor Dan a apărut într-un clip electoral al candidatului Cătălin Drulă. Foto: Colaj/Facebook

Videoclipul de campanie electorală al lui Cătălin Drulă în care apare Președintele Nicușor Dan este ilegal și va trebuie retras de pe platformele sociale, a decis joi seara Biroul Electoral Muncipal, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Autoritatea a cerut Meta să îl retragă imediat, iar decizia oficială urmează să fie redactată și publicată în scurt timp, conform surselor citate.

Președintele României a devenit protagonistul unui clip electoral realizat de Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei. Materialul video, filmat în ziua de 1 decembrie, îl arată pe Nicușor Dan la recepția de Ziua Națională, împreună cu Vlad Voiculescu, consilier onorific la Cotroceni.

În clip, Drulă critică activitatea PNL, afirmând că partidul nu a votat suspendarea PUZ-urilor, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, șeful PNL București și unul dintre contracandidații săi în cursa pentru Primăria Capitalei.

Cum explică președintele apariția în clip

Întrebat despre apariția sa în materialul electoral, Nicușor Dan a declarat:

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public. În ziua de 1 decembrie am stat câteva ore pe bulevard cu oamenii și apoi vreo trei ore la recepție. Fiecare din momentele acestea, oricine a avut un telefon, a putut să facă orice cu el. Sunt sute de materiale care circulă pe Internet, toate din ziua respectivă”.

Întrebat dacă și alți candidați la Primărie au participat la recepție, președintele a răspuns: „A fost o listă. Au fost mai multe liste combinate. În ceea ce privește oficialitățile, au fost niște criterii obiective. Domnul Drulă e vicepreședinte al Camerei Deputaților.”