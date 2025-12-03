Cum l-au băgat Drulă și Vlad Voiculescu pe Nicuşor Dan în clipul de campanie electorală pentru Primăria Bucureşti

Nicușor Dan a apărut într-un clip electoral al candidatului Cătălin Drulă. Foto: Colaj/Facebook

Președintele României a devenit actor în clipul electoral al candidatului USR în cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Împreună cu Vlad Voiculescu, consilier onorific la Cotroceni, cei doi l-au filmat pe Nicușor Dan la recepţia de Ziua Naţională. "Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public", a explicat liderul de la Coroceni.

În clipul realizat pentru campania lui Drulă, se vorbeşte despre faptul că PNL nu a votat suspendarea PUZ-urilor, "inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti". Ciucu este unul dintre adversarii lui Drulă în cursa pentru Primăria Bucureşti.

Cum explică preşedintele apariţia în clip

Întrebat despre rolul de "actor" din clipul pentru campania electorală a lui Drulă, Nicusor Dan a spus că "Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiu public".

"În ziua de 1 decembrie am fost .. am stat vreo trei ore pe bulevard, acolo, cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepție. Fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el. Dar sunt ... dar sunt din ziua respectivă. Sunt sute de materiale care circulă pe Internet.

Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiu public", a afirmat preşedintele, miercuri.

Nicuşor Dan a răspuns şi la întrebarea dacă, la recepţie, au mai fost invitați și alți candidați la primărie în afară de Cătălin Drulă.

"A fost o listă. În fine, au fost mai multe liste care s-au combinat într-o listă. În ceea ce privește oficialitățile, au fost niște criterii obiective. Domnul Drulă e vicepreședinte al Camerei", a răspuns președintele României.

În postarea pe Facebook a clipului cu Nicușor Dan, Vlad Voiculescu îl acuză inclusiv pe Ciprian Ciucu de haosul urbanistic din București.

„Haosul urbanistic din București nu este o întâmplare, este rezultatul unor decizii politice. (…) Din păcate, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, PNL a ales să nu respecte acel parteneriat cu Nicușor Dan și la sectoare să procedeze la fel ca înainte”, a postat Vlad Voiculescu.