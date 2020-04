”Eu și iubitul meu am fost confirmați cu coronavirus. Ieri a fost externat după ce i-au ieșit două teste negative. A plecat cu o ușoară forma de pneumonie pentru care va lua antibiotic acasă. Cât am fost amândoi în spital, am avut norocul să fim la același etaj, saloane diferite și ne puteam vedea pe geam.

Condițiile din spital… Mă refer la asistente care sunt de nota 10 și riscă mult mai mult ca restul. Apă nu primim, mâncarea este ca de spital, dar dacă ai 'noroc' și nu mai ai gust și miros, o poți mânca.Curățenia este ok, depinde mult și cu cine nimerești în salon. Putem primi pachete în anumite zile, așa că noi am fost mai norocoși. În rest, din nou depinde mult cu cine ești în salon, pentru că nu e tocmai ușor să stai într-o cameră cu 5 persoane. Pentru mine la început (de sâmbătă până marți) a fost destul de greu, nu am dormit, nu am mâncat”, a spus fata într-un interviu pentru Viva.