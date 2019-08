Tânărul se plimba liniștit seara pe o stradă din Timișoara, când a fost abordat de o femeie necunoscută. S-a apropiat de el și i-a zis ceva straniu. „Am luat-o la fugă, dar a venit iarăși spre mine!”

Foto: opiniatimisoarei.ro

Tânărul se plimba liniștit seara pe o stradă din Timișoara, când a fost abordat de o femeie necunoscută. S-a apropiat de el și i-a zis ceva straniu.

Bărbatul vorbea la telefon și nici nu a luat-o în seamă pe femeia care stătea pe un gard scund de beton și fuma o țigară.

„In timp ce vorbeam la telefon, am fost oprit de femeia, care are in jur de 40 de ani si care afirma ca „stii ca nu suport persoanele care fac praf? Tu ai ridicat praful in fata mea”. Am intrebat-o daca se simte bine si atunci a sarit si mi-a pus mana la gat, apoi m-am refugiat dupa o masina parcata pe trotuar. A venit iarasi spre mine si i-am zis sa se opreasca deoarece as putea sa o ranesc. Nu s-a linistit. Am fugit apoi spre magazinul Profi, de unde iesea un domn si i-am explicat ca am fost agresat si l-am rugat sa ramana ca martor. Cand i-am zis ca sun la politie, agresoarea a afirmat ca spune ea politiei ca m-am legat mai devreme de ea. Au venit politistii de la sectia 5 care au preluat-o. Era sigur drogata, am remarcat faptul ca femeia avea bratele ciuruite de urme de ace si, cel mai probabil, suferea si de afectiuni psihice. Ma tem sa nu atace si copii care trec prin zona”, a declarat bărbatul pentru opiniatimisoarei.ro.