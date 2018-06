Tragedie în Armata Română. A murit la 50 de ani

O tragedie s-a intamplat azi. Armata Romana a pierdut unul din cei mai buni piloti ai sai. 50 de ani. Infarct. O pierdere uriasa pentru Fortele Aeriene Romane, scrie Radu Tudor pe blog.

Iata mesajul ministrului apararii Mihai Fifor :

De azi, comandorul Ion Staiculescu a zburat la ingeri…Absurd de repede. Vinerea trecuta ne intorceam impreuna cu el la mansa din Polonia. Radea sagalnic in mustata si planuia urmatorul zbor. S-a grabit insa sa zboare acolo unde ii placea cel mai mult…dincolo de nori. Armata Romaniei a pierdut azi pe unul dintre cei mai iscusiti piloti ai sai…Dumnezeu sa te aiba in paza si sa te odihneasca in pace, nea Ioane!