Un inginer etiopian cu MBA a ajuns maestru de caddy în România. ”Țara asta are ceva pentru toată lumea”

A venit din Etiopia în urmă cu un an, să fie curier, deși în țara lui are o diplomă de licență în inginerie mecanică și un master în administrarea afacerilor. Vreo trei luni nu a fost plătit, iar când s-a accidentat, i s-au dat niște pastile pentru durere, apoi a fost trimis să se trateze la privat.

Azeze Nana Koya, în vârstă de 29 de ani, și-a spus povestea, pentru Antena 3 CNN. Vorbește despre birocrația din țara noastră și despre cât de greu se mișcă lucrurile pentru străini, când aceștia dau de probleme.

Reporter: Când și de ce ai ales să vii să lucrezi în România?

Azeze Nana Koya: Am venit aici pe data de 3 ianuarie, 2024. Iar ce urmează să îți spun este ce s-a întâmplat în ultimul an.

Am ales să vin și să lucrez în România, deoarece costul vieții este mai scăzut comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană, iar obținerea vizei este mai ușoară decât în alte țări europene. În plus, România oferă peisaje frumoase, o economie în creștere, siguranță pentru străini și o rată scăzută a șomajului.

România este una dintre cele mai atractive destinații pentru expați care caută un loc ieftin, dar confortabil, în care să locuiască.

„Am început drept curier pentru livrări. Am renunțat, deoarece era prea periculos”

Reporter: Ce lucrezi aici?

Azeze Nana Koya: Am venit în România cu viză de muncă, însă nu ca un muncitor profesionist, ci într-un domeniu de muncă manuală. Între timp, caut un loc care să se potrivească profesiei mele, iar până atunci învăț limba și cultura României pentru a mă integra în comunitate.

În prezent, lucrez ca maestru de caddy la unul dintre cele mai bune terenuri de golf din România (termenul „caddy” este folosit, în general, în golf, pentru a desemna persoanele care transportă crosele și asistă jucătorii, iar „maestrul de caddy” este cel care coordonează sau supraveghează aceste activități – n.r.).

De fapt, când am venit în România, am început drept curier pentru livrări. După câteva luni, am întâmpinat multe obstacole și accidente, iar la un moment dat am planificat să renunț, deoarece era prea periculos.

Între timp, am găsit această oportunitate de a lucra ca maestru de caddy, am fost intervievat și calificat pentru acest post, iar în final m-am alăturat echipei.

În Etiopia era inginer și ofițer într-o organizație a Guvernului

Reporter: Ce făceai înainte, în țara ta?

Azeze Nana Koya: Eram inginer și specialist în marketing. Ca inginer mecanic, lucram în achiziția de utilaje și automobile, pregătirea licitațiilor și ca ofițer tehnic într-o organizație guvernamentală. De asemenea, am lucrat ca lector, consilier și promotor în marketing, având un master în administrarea afacerilor.

Reporter: Cum este viața în Etiopia?

Azeze Nana Koya: Fiind o țară săracă, viața în Etiopia nu este ușoară, mai ales dacă nu ai suficiente surse de venit. Chiar și cu un venit bun, este greu să supraviețuiești din cauza factorilor incontrolabili, cum ar fi rata inflației, problemele de securitate și cele politice. Totuși, viața din țara mea natală este foarte interesantă, iar dorul de casă este foarte mare.

Salariul mediu din Etiopia: 70-100 de euro

Reporter: Spui că viața este grea în Etiopia. Care sunt salariile acolo?

Azeze Nana Koya: Da, viața în Etiopia este foarte grea, deoarece salariile sunt foarte mici. Salariul mediu este de aproximativ 70-100 de euro, iar costul vieții este de aproape trei ori mai mare decât salariul. Îmi sprijin mama și frații mai mici care sunt la universitate.

Reporter: Spune-mi despre familia ta. Mai ai frați, surori? Ce ți-au spus când i-ai anunțat că tu pleci în România, să lucrezi aici?

Azeze Nana Koya: Am patru frați și o soră. Dintre ei, fratele meu mai mare locuiește în străinătate ca doctorand, unul este în Etiopia și lucrează într-o organizație guvernamentală, iar sora mea este căsătorită și lucrează, de asemenea, într-o organizație guvernamentală.

Eu sunt cel de mijloc și sunt aici, în România. Cei doi frați mai mici urmează cursurile universitare. Nu mai am tată; a murit când eram la universitate. Mama mea este casnică.

Nu mi-au spus nimic rău, dar singurul lucru pe care mi l-au oferit atunci când am decis să plec a fost sprijinul lor familial. Ei au foarte mare încredere în mine.

„Orele de muncă sunt lungi, iar plata este mică”

Reporter: Hai să ne întoarcem la România. Și să vorbim despre provocările de aici. Care au fost acestea?

Azeze Nana Koya: Una dintre cele mai mari provocări pentru străini, în România, este bariera lingvistică. Româna este limba oficială, și deși mulți oameni din zonele urbane vorbesc engleza, este totuși dificil să comunici eficient, mai ales în zonele rurale.

Cele mai mari provocări pentru mine au fost salariul mic și rata mare de impozitare, mai ales ca străin. În plus, am întâmpinat birocrație în organizațiile guvernamentale atunci când am avut nevoie de servicii. Dacă nu știi limba română, nu ești tratat cu atenție.

Orele de muncă sunt lungi, iar plata este mică. Nu există asigurări de sănătate și servicii educaționale sigure pentru străini.

„Nu am fost plătit timp de trei luni”

Reporter: Au fost momente în care nu ai fost plătit?

Azeze Nana Koya: Sincer, când lucram în livrări, nu am fost plătit timp de 3 luni. De fapt, este o muncă pe bază de comision, iar plata depinde de performanța ta. Este foarte greu dacă te confrunți cu o urgență și nu poți lucra atunci, deoarece trebuie să plătești chiria pentru cazare și comisionul către angajator, pe care ar fi trebuit să-l câștige din ceea ce ai produs tu.

De asemenea, am plătit angajatorului pentru cazare și comisionul pe care trebuia să-l primească în perioada în care ar fi trebuit să lucrez.

Cât poate câștiga un curier din altă țară în România

Reporter: Cu cât erai plătit când erai curier?

Azeze Nana Koya: Cel mai mic salariu pe care l-am primit în România a fost de 2.000 lei sau 400 de euro. Acum sunt plătit cu 600 de euro.

Reporter: Ai spus că nu există asigurări de sănătate. Ți s-a întâmplat să ai nevoie de asistență medicală și nu ai avut parte de ea?

Azeze Nana Koya: Am avut de-a face cu problema serviciilor de asigurare de sănătate în special când am suferit un accident de mașină în timp ce lucram. M-am accidentat la genunchi și la umăr și am ajuns la un spital public cu ajutorul prietenilor mei, folosind ambulanța. Acolo mi-au dat doar un tratament de urgență pentru durere. În cele din urmă, m-am tratat la o clinică privată, pe banii mei, pentru că aveam nevoie să fiu în siguranță și sănătos.

„Obișnuiam să locuim câte patru într-o cameră, cu toaletă și bucătărie comune”

Reporter: Angajatorul tău nu a plătit nimic?

Azeze Nana Koya: Da, nu a făcut nimic. La primul accident, doar a chemat ambulanța să merg la un spital public, și atât.

Reporter: Spuneai că plăteai chirie pentru cazare. Cât era chiria?

Azeze Nana Koya: Nu știm exact prețul chiriei pentru cazare, deoarece el deja o închiriase (locuința – n.r.)... dar costa aproximativ 250 de euro pe lună de persoană. Obișnuiam să locuim câte patru într-o cameră, cu toaletă și bucătărie comune.

Reporter: Ce îți lipsește cel mai mult din țara ta?

Azeze Nana Koya: Sincer, îmi lipsește totul, în special familia și prietenii mei. Mai mult decât atât, îmi lipsește intimitatea socială, cultura, obiceiurile, ideea de a trăi împreună și de a înfrunta totul ca o comunitate, ca o familie. Nu există viață privată, iar acest aspect îmi lipsește foarte mult.

„Românii sunt prietenoși”

Reporter: Ce îți place la România?

Azeze Nana Koya: Îmi plac multe lucruri, în special oamenii români, care sunt foarte amabili și ospitalieri. Le place să primească oaspeți și să împărtășească cultura și istoria lor.

Românii sunt prietenoși, iar străinii sunt de obicei bine primiți. Din punct de vedere geografic, România este cea mai diversă țară din UE. Cu munți acoperiți de zăpadă, dealuri verzi acoperite de păduri și podgorii, plaje nisipoase la Marea Neagră și cea mai mare și mai bine conservată deltă din Europa, România are ceva pentru toată lumea.

România are orașe turistice faimoase, cum ar fi București, Brașov sau Sibiu. Este mai ieftină decât majoritatea destinațiilor europene și mai puțin aglomerată.

Reporter: Ce vrei să faci mai departe?

Azeze Nana Koya: Planul meu pentru viitor este să devin de succes și să mă maturizez în toate aspectele vieții – mental, emoțional, economic, social și spiritual. De asemenea, vreau să devin un bun specialist în marketing. Vreau să-mi dezvolt cariera și să îmi trăiesc pasiunea pentru această profesie.