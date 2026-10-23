Urmează singura zi din an care are 25 de ore. Ce se întâmplă duminică, 25 octombrie

Trecerea la ora de iarnă are loc în ultimul weekend din octombrie. Foto: Getty Images

Duminică, 25 octombrie 2026, va fi singura zi din an cu 25 de ore, marcând trecerea oficială a României la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile se dau înapoi cu o oră: când vor indica ora 4:00, va fi, de fapt, ora 3:00. Schimbarea înseamnă o oră în plus de somn, dar și seri în care se va întuneca mai devreme, potrivit Time and Date.

Când se dau ceasurile înapoi în România

Trecerea la ora de iarnă are loc în ultimul weekend din octombrie, conform regulilor aplicate în Uniunea Europeană. În 2026, schimbarea este programată pentru noaptea de 24 spre 25 octombrie.

La ora 4:00, ceasurile vor reveni la ora 3:00. Astfel, intervalul cuprins între ora 3:00 și ora 4:00 se va repeta, iar ziua de duminică va avea, în total, 25 de ore.

Odată cu revenirea la ora standard, diminețile vor fi mai luminoase, însă lumina naturală va dispărea mai devreme seara. Diferența față de ora de vară va fi de 60 de minute.

De ce are ziua de duminică 25 de ore

Ziua de 25 octombrie va fi mai lungă din cauza revenirii la ora standard, cunoscută în mod obișnuit drept ora de iarnă. Nu este vorba despre o modificare a duratei astronomice a zilei, ci despre felul în care este măsurat timpul oficial.

În mod obișnuit, ceasurile măsoară o zi de 24 de ore. La trecerea de la ora de vară la ora standard, acele ceasornicului sunt date înapoi cu 60 de minute, iar o oră se repetă. Din acest motiv, duminica respectivă are 25 de ore în timpul local.

Fenomenul apare și în alte țări care își schimbă ceasurile în aceeași perioadă. În schimb, primăvara, când se trece la ora de vară, ceasurile sunt date înainte cu o oră, iar ziua schimbării are numai 23 de ore.

Se renunță la schimbarea orei în Uniunea Europeană?

Schimbarea sezonieră a orei este aplicată în statele membre ale Uniunii Europene potrivit unui calendar comun. În fiecare an, ceasurile sunt date înainte în ultima duminică din martie și înapoi în ultima duminică din octombrie.

Renunțarea la acest sistem a fost discutată la nivel european. În 2018, Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării orei de două ori pe an, iar Parlamentul European și-a exprimat ulterior sprijinul pentru această inițiativă.

Totuși, statele membre nu au ajuns la un acord final, astfel că sistemul actual rămâne în vigoare. Prin urmare, România va continua să schimbe ora în funcție de calendarul european, până la o eventuală modificare a legislației.