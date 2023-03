Cum a pierdut un șofer de TIR 13.000 de euro în timp ce iubita lui făcea duș. "Am dat vina pe ea"

Un bărbat din Cluj a pierdut peste 13 mii de euro în câteva minute, mai exact în timp ce iubita lui poloneză făcea duş.

Răzvan Rednic are 40 de ani, este din Cluj, iar meseria lui este de şofer de TIR. Acesta a recunoscut că a pierdut peste 13 mii de euro la jocurile de noroc online în timp ce iubita sa poloneză făcea duş.

Bărbatul a încercat să mai facă nişte bani în plus de vacanţă deoarece se împrumutase pentru a merge cu iubita lui în Turcia. Aşa că în timp ce femeia s-a dus la baie, Răzvan a intrat pe aplicaţia de jocuri de noroc şi a încercat să scoată trei mii de euro, dar a pierdut peste 13 mii. Ulterior acesta a dat vina pe femeie pentru că l-a lăsat singur.

"S-a dus Carolina să facă un duș, până a venit, am pierdut 12.000 de lire (n.r. - circa 66.000 de lei; o liră sterlină este echivalată la cursul BNR cu 5,5 lei). Am dat vina pe ea, că de ce s-a dus la duș! Jucam la pariuri online. Singurele mele momente de linişte pe care le am sunt după ce pierd banii. O zi după asta sunt cel mai liniştit. În rest, trăiesc într-un stres constant! Mi-e frică să am bani, mi-e frică să încep o afacere", a spus Răzvan.

Acesta a început să joace jocuri de noroc de la vârsta de 14 ani. Totul a început în cartierul în care s-a născut şi a copilărit.

El recunoaşte că are nevoie de ajutor şi chiar îl caută disperat după ce a pierdut ani buni din viaţă şi sute de mii de euro, potrivit playresponsibly.ro.