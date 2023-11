Modul în care poate scăpa nevinovat un şofer prins drogat la volan | Explicaţiile unui procuror din Sibiu

Bogdana Pîntea, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, specializată în infracţiuni privind circulaţia rutieră, a explicat cum pot scăpa nevinovaţi şoferi prinşi sub influenţa substanţelor psihoactive.

Sursa foto: Arhivă

Parchetele şi instanțele din România nu au o practică unitară privind şoferii cu substanțe psihoactive depistate doar în urină, ceea ce duce la problema gravă reclamată de procuroarea Bogdana Pîntea, specializată în infracţiuni privind circulaţia rutieră.

"După ce un conducător auto este oprit în trafic, este dus la spital pentru a i se preleva mostre biologice de sânge şi urină. Astfel că se emite un buletin de analiză care poate avea următoarele rezultate: test pozitiv în urină şi în sânge, test negativ atât în urină, cât şi în sânge, precum şi test negativ în sânge, dar pozitiv în urină. Acest din urmă scenariu, în care să depistează doar în urină substanţele psihoactive, a născut o practică neunitară în cadrul parchetelor şi al instanţelor", a declarat Bogdana Pîntea, la conferinţa "Psihiatrie şi psihologie medico-legală" de la Facultatea de Medicină din Sibiu.

Modul în care poate scăpa nevinovat un şofer prins drogat la volan

Procuroarea a explicat cum un şofer poate fi depistat pozitiv la consumul de canabis chiar dacă s-a drogat cu două săptămâni înainte de a fi prins, pentru că această substanţă rămâne în urină până la 15 zile.

"O primă opinie este aceea în care, atunci când se regăsesc doar în urină, substanţele psihoactive, nu se poate reţine dincolo de orice dubiu că făptuitorul, conducătorul auto se afla sub influenţa acestor substanţe la momentul conducerii, ceea ce duce la clasarea dosarului sau achitarea inculpatului, adică pur şi simplu se închide dosarul respectiv.

Conducătorul auto nu are cazier, nu mai răspunde penal. Această practică s-a născut în urma unor rapoarte de expertize făcute de medicii de medicină legală, care ne-au spus în felul următor, noi întrebam prin ordonanţe şi ne cereau să ne spună: credeţi că atunci când această substanţă este găsită în urină putem să stabilim dincolo de orice dubiu, că persoana respectivă era influenţată la momentul conducerii autovehiculului de acele substanţe? Iar medicii ne-au răspuns: nu, nu putem să stabilim asta pentru că unele substanţe stau în urină până la 15 zile. Deci o persoană care a consumat acum 15 zile, canabis, poate, dacă este testat în acest moment este în urină pozitiv, deşi el practic nu mai este influenţată niciun fel de acea substanţă

În ceea ce priveşte a doua opinie în practică, în care se spune aşa: nu are relevanţă dacă făptuitorul se afla sau nu se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, are relevanţă cantitatea de drog găsită în urină sau în sânge şi nu ne interesează dacă este găsită doar în urină şi se dispune trimiterea în judecată şi condamnarea acestor oameni.

Aşadar, puteţi să observaţi că este o situaţie extrem de nedreaptă, în sensul că, unele persoane sunt trimise în judecată şi sunt condamnate fix pentru aceeaşi faptă pentru care dosarele altora se închid şi sunt consideraţi practic nevinovaţi.

Această a doua opinie se bazează pe nişte decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în sensul că instanţa supremă spune că, nu contează cantitatea drogului, atâta timp cât se regăsesc acestea în organismul făptuitorului

În practica recentă au mai fost soluţii în care s-a constatat faptul că respectivul conducător auto avea 0,002 micrograme/litru, o substanţă psihoactivă în urină doar, nu şi în sânge sau şi în sânge şi doctorii au spus: nu, această cantitate nu are cum să afecteze conducătorii auto", a spus Bogdana Pîntea, potrivit Agerpres.

"Este o problemă gravă care duce la nişte decizii total contradictorii"

Consider că trebuie să găsim o soluţie pentru această problemă, pentru că este o problemă gravă care duce la nişte decizii total contradictorii şi cumva ţine de norocul tău ca şi conducător auto, dacă eşti prins conducând într-un judeţ sau eşti prins conducând într-un alt judeţ, unde se aplică sau organele de cercetare interpretează altfel legea. (...) este o problemă gravă care trebuie reparată, iar legiuitorul trebuie să intervină pentru a fi norma foarte clară şi pentru a nu lăsa loc de interpretări.

Dar o modificare legislativă consider că nu poate fi făcută fără opinia de specialitate, adică a medicilor. Trebuie analizate studii în domenii, pentru că, dacă la alcoolemie este clar, peste 0,80 la mie s-au făcut foarte multe studii care arată că atenţia scade cu până la 30 de ori, ori în cazul substanţelor psihoactive nu s-au făcut suficiente studii raportate raportate la valoarea din sânge.

Astfel, consider că doar printr-o colaborare între noi toţi putem să ajungem la o normă previzibilă pentru conducătorii auto", a concluzionat Bogdana Pîntea.