Sorina Pintea revine în funcţia de manager al spitalului din Baia Mare, după căderea Guvernului Dăncilă

Foto: Captură Antena 3

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri că, după ce a fost adoptată moţiunea de cenzură, se va întoarce pe funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare "Constantin Opriş", pe care a ocupat-o înainte de a fi ministru.



"Eu mă întorc la Baia Mare manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă 'Constantin Opriş'", a spus demnitarul.



Întrebată dacă se aştepta să cadă Guvernul în urma moţiunii de cenzură, Sorina Pintea a răspuns: "Nu, nu, dar aşa cum am spus moţiunea este un exerciţiu democratic de care a uzat Opoziţia, este normal, se întâmplă într-o democraţie. A fi ministru nu este o meserie. Ce m-a deranjat, să spun, a fost faptul că am constatat că loialitatea, bunul simţ şi cinstea sunt nişte chestiuni care nu prea au de-a face cu politica".



Pintea a precizat că nu are exerciţiul trădării şi nu înţelege comportamentul unor colegi de partid care au votat în favoarea moţiunii de cenzură.



"Eu nu am exerciţiul trădării şi nu înţeleg acest tip comportamental", a spus ea.



Potrivit Sorinei Pintea, mandatul său de un an şi opt luni a fost unul scurt şi nu a avut timpul fizic de a finaliza anumite proiecte.



"Vreau să spun că nu am avut timpul fizic de a finaliza anumite proiecte, să mă aplec asupra anumitor probleme, dar până la urmă a fost o perioadă scurtă. Un an şi opt luni nu înseamnă foarte mult într-un Minister al Sănătăţii. Este nevoie de continuitate şi de predictibilitate, dar mai ales este nevoie de consens. În general, vizavi de măsurile pe care le-am luat criticile nu au fost foarte multe şi asta îmi asum - am declarat şi declar în continuare: Sănătatea nu are culoare politică. Aici ar trebui cu adevărat să funcţioneze consensul", a afirmat Sorina Pintea.