Soțul Sorinei Pintea: "Singura mea dorință este să i se asigure asistență medicală de specialitate"

Soțul Sorinei Pintea a spus că singura lui dorință este ca fostul ministru al Sanătății să beneficieze de asistență medicală de specialitate în arest.

"Am spus cam tot ce aveam de spus referitor la situația soției mele în scrisoarea pe care am transmis-o tuturor care doresc să o citească. Singura mea dorință și a familiei, a copiilor, a prietenilor, a celor care o cunosc și o iubesc, care știu ce suflet are, este să i se asigure asistență medicală de specialitate, corespunzătoare diagnosticului ei. Cât mai repede. Și mâine e prea târziu, din punctul meu de vedere. Mi-a scris aseară că evoluează boala. Oricine poate să facă ceva în acest sens, de la anchetatori până la apărători, de la insituțiile statului până la medici. Vă rog să faceți ceva până nu e prea târziu", a spus soțul Sorinei Pintea.

Soţul Sorinei Pintea, a trimis o scrisoare în care a vorbit despre fostul ministru: "Asist cum este omorâtă soția mea prin agresivitatea organelor de urmărire penală"

Și fiul Sorinei Pintea s-a arătat extrem de afectat de cele întâmplate. "Am trecut foarte greu peste tot ce s-a întâmplat. Vreau doar să vină mama înapoi, atât îmi doresc".

Zeci de oameni au ieșit în stradă la Baia Mare în cadrul unui protest de susținere a fostului ministru.

"Sănătate, Sorina Pintea", "Bolnavului nu i se "prescrie" pușcărie", "Sorina Pintea e bolnavă" sunt câteva dintre mesajele manifestanților.

Sorina Pintea, arestată pentru 30 de zile, fiind suspectă de luare de mită

Sorina Pintea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectată că a luat mită 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce reprezintă un procent de 7% din valoarea unui contract.

Fostul ministru al Sănătății a fost scos luni și marți din Arestul Central și dus la spital pentru o serie de investigații, după ce a spus că avea partea stânga amorțită și că nu poate mânca. Sorina Pintea a fost dusă în cătușe și împinsă de un ofiţer de poliţie în momentul în care a coborât din maşină şi a intrat în policlinică.

