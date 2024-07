La Spitalul Câmpina bolnavii stau fără aer condiţionat, la 35 de grade în saloane

Femeie pe patul de spital. Sursa foto: Getty Images (fotografie cu caracter ilustrativ)

Spitalul Municipal Câmpina funcţionează fără climatizare, iar în saloane se înregistrează în această perioadă chiar şi 35 de grade spre sfârşitul zilei. Unii pacienţi au refuzat internarea din cauza căldurii excesive.

Directorul medical al unităţii sanitare, Călin Tiu, a declarat miercuri, pentru Agerpres, că spitalul a beneficiat de investiţii pe fonduri europene, iar instalaţiile noi de climatizare sunt instalate, însă nu pot fi folosite din cauza unor neînţelegeri care au apărut între constructor şi primărie.

„Spitalul era asigurat din punctul acesta de vedere cu unităţi externe până anul trecut. Noi suntem beneficiarii, prin primărie, ai unui mega proiect de infrastructură de 16-17 milioane de euro, bani europeni plus ceva contribuţie locală, iar acest proiect a însemnat schimbarea acoperişului, fotovoltaice, instalaţii noi de climatizare. Ele există, sunt puse, sunt montate, numai că, la faza de pornire şi recepţie, dintr-o neînţelegere (...) între primărie şi constructor, contractul s-a reziliat şi noi am rămas, din 17 mai, când trebuia să fie gata şi să funcţioneze, am rămas fără nicio soluţie.

Nu putem nici unităţi de aer condiţionat să montăm pe pereţii externi pentru că spitalul a fost anvelopat pe bani europeni”, a explicat sursa citată.

„Nu se poate lucra în condiţiile acestea”

Potrivit directorului medical, ambulatoriul spitalului, care a fost renovat în urmă cu circa 10 ani, are climatizare, la fel şi o parte a spitalului, respectiv zonele de ATI, sălile de operaţii şi unitatea de transfuzii.



„Am încercat să ameliorăm cât de cât cu dozatoare de apă rece pe etaje, dar nu se poate lucra în condiţiile acestea”, a afirmat Călin Tiu, potrivit Agerpres.



Spre sfârşitul zilei temperatura urcă la 35 de grade, pe partea dinspre soare a clădirii spitalului, iar unii pacienţi au refuzat internarea în aceste condiţii, în timp ce alţii se plâng de condiţiile din spital, a mai precizat acesta.

Prefectura Prahova face control

Prefectul Emil Drăgănescu a dispus constituirea unei comisii pentru verificarea şi soluţionarea acestei probleme, anunţă Prefectura Prahova.



„Prefectul judeţului Prahova a transmis autorităţilor locale din Câmpina, responsabile de rezolvarea acestei situaţii grave, să identifice în cel mai scurt timp soluţii optime pentru ca bolnavii să beneficieze de servicii medicale adecvate şi personalul spitalului să poată lucra în condiţii normale”, a transmis Prefectura Prahova.