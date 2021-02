Stelian Ion nu renunță! Merge mai departe cu desființarea SIIJ, în ciuda deciziei CSM

„În această dimineață, am semnat și am trimis către Guvernul României propunerea de proiect legislativ pentru desființarea SIIJ. După cum știți, ieri a fost o ședință în cadrul CSM, o ședință lungă, în care s-a dezbătut acest proiect, s-a dat un aviz negativ. Vreau să fac precizarea că avizul este consultativ și am decis, în urma analizării tuturor argumentelor, să trimit mai departe acest proiect, de desființare a SIIJ”, a spus Stelian Ion.

”Este foarte important să readucem normalitate în sistemul de justiție. Din punctul meu de vedere, desființarea acestei secții înseamnă o normalizare, o promisiune pe care am făcut-o, un punct clar și binedefinit în programul de guvernare și ne respectăm toate aceste promisiuni”, a adăugat el.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ proiectului care prevede desființarea Secției pentru Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ).

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ joi, 11 februarie, la capătul unei şedinţe tensionate care a durat circa 8 ore, proiectul de lege promovat de ministrul Stelian Ion, prin care se propune desfiinţarea Secţiei Speciale.

La vot, avizul negativ a trecut cu 11 voturi la 8.

Avizul CSM este consultativ, decizia finală în privinţa proiectului de lege fiind prerogativa Parlamentului.

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a spus de mai multe ori că îşi doreşte ca Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ, aşa numita Secţie Specială, care îi investighează pe magistraţi) să fie desfiinţată până în luna martie anul curent.

Desfiinţarea SIIJ, concepută în mandatul fostului ministru liberal al Justiţiei

Proiectul a fost iniţiat în mandatul fostului ministru al justiţiei, Cătălin Predoiu, şi a suferit mai multe modificări. Şedinţa CSM a fost una tensionată, cu poziţii exprimate tranşant fie în favoarea, fie împotriva proiectului promovat de Stelian Ion.

Preşedintele CSM, judecătorul Bogdan Mateescu, a intrat într-o controversă cu ministrul Stelian Ion, după ce acesta a spus că el vede Secţia Specială ca pe un cui în talpă.

"E bine să privim greșelile în față (...) Percepția mea în toți acești ani a fost că înființarea SIIJ a fost o greșeală. Nu am auzit pe nimeni să laude activitatea SIIJ, pentru că nu e de lăudat. O văd ca pe un cui în talpă adânc înfipt, până în carne, pe care trebuie să îl scoatem", a spus ministrul justiţiei.

"Toți magistrații vor garanții că nu vor fi supuși unor abuzuri. Nu trebuie să ne punem întrebarea de ce vor oamenii ăștia garantii? Dumneavoastră închideti orice dezbatere pentru că vă raportați la garanții ca la un privilegiu. Prin acest proiect, care exclude orice garanție pentu magistrați, nu faceti decât să ne țineți captivi într-un pendul dintre extreme. Nu asa se construiește", a replicat preşedintele CSM.

