Steve Aoki revine în România pentru a celebra 10 ani de IQOS

Philip Morris International a anunțat colaborarea globală Together X cu celebrul DJ și producător Steve Aoki în cadrul unui eveniment din Japonia, pe 19 octombrie 2024. Aoki, bine cunoscut publicului din România datorită prezenței la festivalurile Untold și Neversea, va reveni la București pe 29 noiembrie, marcând 10 ani de la lansarea IQOS.

Colaborarea include o serie limitată de produse pentru piața japoneză, create împreună cu Aoki, incluzând accesorii pentru dispozitivele cu tutun încălzit și o jachetă inspirată de armura samurailor.

Cu această ocazie, Steve Aoki a răspuns la câteva întrebări despre cariera sa și colaborarea cu IQOS. Întrebat cum s-a îndrăgostit de muzică, Aoki a povestit că pasiunea sa a început la vârsta de 14 ani, când un grup de prieteni outsideri i-au arătat lumea muzicii. De atunci, muzica a devenit parte centrală a vieții sale, oferindu-i libertate și un sentiment de apartenență care l-a motivat să continue în această direcție.

Steve Aoki, producător muzical şi DJ. Cum te-ai îndrăgostit de muzică ? Îţi aminteşti momentul în care ai realizat că muzica o să-ţi fie un prieten pe viață şi, în acelaşi timp, o carieră pentru tine ?

La o vârstă fragedă. Un grup de de prieteni m-a introdus în muzică și în cele din urmă, muzica a devenit viața mea. Asta se întâmpla pe la vârsta de 14 ani. Acest grup de prieteni erau un fel de proscrişi, nu se integrau nicăieri. La fel şi eu. Împreună, ne-am integrat unii cu alţii. Mergeam împreună la concerte, ne dădeam cu skateboard-urile în miezul nopţii, ne distram. Iar muzica era nucleul prieteniei noastre. Am realizat că dacă vreau să ne consolidăm prietenia, trebuie să merg mai des cu ei la concerte, să ascult muzică, și aşa am început să iubesc muzica de genul acesta. Am realizat că îmi doresc sa fac astfel de muzică, devenisem obsedat. Am luat o chitară şi am început să învăţ să cânt la ea, apoi am luat un microfon şi am încercat să cânt. Aceste sentimente de libertate și apartenență au fost motivele principale în copilăria mea. De atunci ele au rămas aceleași şi au trecut 30 de ani. Acum am 46 şi am descoperit muzica de mai bine de 30 de ani.

Cum rămâi motivat şi inspirat într-o industrie atât de competitivă?

Fanii vor reprezenta mereu principalul lucru care mă motivează. Din fericire, am nişte fani uimitori şi în România. De fiecare dată când vin în România, fac ceva special pentru fanii de aici. Anul acesta, lucrez cu un artist care locuieşte în România, din Moldova, Irina Rimes. Când am fost în România anul acesta, am rugat şoferul să-mi pună muzică românească, iar el mi-a pus melodia “Dudadu”. Am auzit piesa și m-am gândit că genul acesta de muzică o să mă conecteze cu fanii de aici. Am fani uimitori aici în România şi pentru ei, voi remixa piesa, așa că am remixat-o şi a devenit un hit. Am mixat această piesă peste tot în lume. Sunt norocos să am astfel de fani, care sunt, la propriu, motivaţia mea principală. Mă inspiră să duc, de exemplu, muzica din România peste tot în lume. Fanii mei loiali din România mi-au îngăduit să fac asta, iar pentru asta sunt recunoscător.

Eşti iubit de atâţia oameni din întreaga lume. Cum te inspiră ei şi cum îi inspiri tu pe ei ?

Întreaga lume e o inspiraţie. Am norcocul să călătoresc şi să învăţ despre multe culturi, de la mulţi artişti, de la oameni în general, de la şoferi până la prieteni. De exemplu, de la şoferul care mi-a arătat melodia şi până la prietenii cu care am colaborat. Inspiraţia nu se termină niciodată, o găseşti peste tot. Cu cât călătoreşti mai mult şi experimentezi, mai mult o găseşti. La fel e şi vice versa. Ştii ce e grozav ? E sustenabilă şi nu se termină niciodată. E infinită.

Reflectând asupra călătoriei tale unice din industria muzicală, care a fost cel mai memorabil moment din cariera ta muzicală ?

Au fost atâtea amintiri ! E greu să defineşti doar unul ca fiind cel mai bun. Aş spune că mixând la festivalul Tomorrowland în fiecare an, e un moment definitoriu, Vreau să le mulţumesc organizatorilor festivalului Tomorrowland că mă invită să cânt la scena principală pentru atâția oameni şi îmi acordă onoarea să mă conectez cu lumea. Astfel de festivaluri sunt importante pentru mine.

Ne poţi împărtăși una dintre provocările pe care le-ai avut și să ne spui cum ţi-a influenţat evoluţia artistică ?

O provocare care m-a influențat? Au fost multe de genul acesta. Sunt de părere că fără greşeli, nu poţi evolua. Dacă totul e minunat şi uşor, nu poţi evolua. Sunt o persoană inovatoare, mă gândesc mereu ce pot îmbunătăţi. Cu cât e mai mare provocarea, cu atât e mai mare progresul. Atunci când dai greş, e de fapt un mod de a experimenta, de a încerca ceva ce nu ai încercat până atunci. Mă testez atunci când colaborez cu cineva dintr-o altă cultură, un nou sunet, cu cineva dintr-o altă ţară. Câteodată dau greş şi nu ajunge nicăieri. Dar câteodată, deschide căi către noi oportunități. Cu cât experimentez, cu atât devin mai bun. Cu cât devin mai bun, cu atât ajung la mai mulţi oameni. Îmbrăţişez eşecul cu recunoștință şi cu braţele deschise.

Ai spus că vrei să influenţezi alte culturi într-un mod unic. Poţi dezvolta acest lucru ?

Mereu vrei să creezi o amintire care e unică pentru tine. De exemplu, în concertele mele, ce este unic pentru un show cu Steve Aoki, este momentul în care arunc un tort pe fețele celor din public. Cu siguranţă, asta nu vei putea uita niciodată. Poţi primi un tort în față când ai 18 ani, iar când vei avea 75 de ani îţi vei aminti mereu că ai fost umplut de tort de Steve Aoki acum 60 de ani. Am vrut să creez un moment care e asociat în mod direct cu mine. E cel mai bun lucru pe care-l pot oferi, ceva unic, un moment definitoriu. Nu vreau ca lumea să-şi amintească doar de tipul acela asiatic, ci de Steve Aoki, şi să-şi amintească momentul în care l-am umplut de tort pe el sau pe cel mai bun prieten. Să-şi aducă aminte mereu de acel moment.

Ce te-a inspirat să colaborezi cu IQOS ? Ce crezi că au în comun muzica ta şi brandul IQOS ?

Când vorbesc despre inovaţie, mă refer la progres. Ţin mult la chestia asta. Despre asta vorbește și IQOS. Aceasta este una dintre misiunile noastre comune şi ne interesează impactul pe care-l putem avea asupra comunităţii, ce putem face pentru a-l face mai pozitiv și cum putem îmbunătăți lucrurile pentru comunitatea noastră. Pe măsură ce lucrez tot mai mult cu IQOS, viziunea devine foarte clară.

Care e partea cea mai interesantă din colaborarea cu IQOS? Cum crezi că va evolua această colaborare în viitor ?

Partea cea mai interesantă pentru mine e partea de design. Sunt creativ, nu doar pe crearea de muzică sau partea de DJ. Am propriul brand de fashion şi o casă de discuri. Sunt foarte implicat în colecţiile pe care eu le desenez personal. Atunci când IQOS mi-a oferit oportunitatea să îmi pun în practică partea creativă pentru produse, pentru IQOS, pentru jachetă, m-am entuziasmat foarte mult. Implicarea mea pe partea de design este partea cea mai interesantă pentru mine.

Pentru că te pregăteşti pentru evenimentul IQOS din România, din 29 noiembrie, ce te încântă cel mai mult în legătură cu revenirea ta într-o ţară care te-a găzduit la festivalurile sale de top? Ne poţi împărtăşi cele mai frumoase momente din concertele avute aici ? Ce plănuiești să aduci pe scenă data viitoare?

România are un loc special în inima mea. Când am aflat că cei de la IQOS România vor să mă aducă la acest eveniment, am sărit în sus de bucurie. Ori de câte ori am şansa să mă întorc în România, voi veni. Aşa cum performez în fiecare an la Tomorrowland, aşa voi veni şi la Untold. Festivalul Untold este unul din preferatele mele. La fel şi la Neversea. Îmi place la Neversea, la mare, să văd răsăritul în timp ce pun muzică, e un moment superb. Să mixez pentru cei din România şi să lucrez cu artiştii de aici, iar acum, să am ocazia să petrec cu cei de la IQOS România, face ca totul să fie complet. Ne vom distra minunat când mă voi reîntoarce.