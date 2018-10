Tăriceanu, detalii halucinante despre cum era spionat în propria casă

foto: captura Antena 3

Dezvăluiri explozive făcute de Călin Popescu Tăriceanu despre modul în care a fost spionat timp de 7

Tăriceanu a explicat că a renunţat la serviciile SPP pentru că a constatat că acest serviciu şi-a depăşit atribuţiile.

"Am un dosar în care am fost acuzat de mărturie mincionoasă și am fost achitat în primă instanță la ÎCCJ și acest dosar se bazează pe ascultări telefonice care au începu la finele anului 2008 și au continuat până în 2016,

Se pune problema unei coliziuni între aceste activități de supraveghere realizate probabil de procuratură prin intermediul serviciilor de informații, în speță a SRI-ului, și obligațiile Serviciului de Protecție și Pază. Nu am avut din partea SPP nicio semnalizare care să-mi indice că sunt obiectul unei astfel de supraveghere", a pus Călin Popescu Tăriceanu.

Mai multe detalii, de la reporterul Antena 3 Vasile Marcu: