Tatăl copiilor aruncați în gol chiar de mama lor rupe tăcerea: ”Am întrebat-o ce are... Mi-a dat un mesaj, dar nu am bănuit niciodată!”

Tânăra mamă din Botoșani care și-a aruncat cei doi copii pe geamul camerei de hotel unde erau cazați a fost internată la psihiatrie. Ea va fi supusă unei expertize psihiatrice, nefiind înregistrată cu antecedente.

Vecinii din satul ei natal sunt în stare de șoc după această tragedie și au numai cuvinte de laudă la adresa femeii.

Unul dintre copii a murit pe loc după gestul ei iar al doilea se află în stare gravă la spital.

”Le-a pregătit până și baloane să le facem petrecerea. Sâmbătă, pe 26 august, era ziua celui mic și pe 6 septembrie ziua celui mare. Și au rămas baloanele sigilate. Am întrebat-o ce are, nu a vrut să spună. După, la ora 23:30, mi-a dat un mesaj în care mi-a spus ce mi-a spus și la urmă a scris un ”adio”, dar nu am bănuit niciodată că o să facă asemenea gest”, povestește tatăl copiilor.

Femeia a fost dusă la secția de Psihiatrie a Spitalului Mavromatii.

”A fost internată o femeie în vârstă de 23 de ani la secția de Psihiatrie, cu ordonanță de la procuror în vederea unei expertize medico-legale. Pacienta despre care este vorba nu este în antecedente cu afecțiuni psihiatrice”, a declarat Ioan Asaftei, purtător de cuvânt al Spitalului Mavromatii Botoșani.

Băiatul de doi ani s-a stins pe loc din cauza impactului. Starea copilului de trei ani este foarte gravă. Medicii spun că are șanse foarte mici de supraviețuire.

”Copilul a fost adus în stare foarte gravă, în stare de comă profundă, scorul Glasgow este de patru. Deci este un scor Glasgow foarte aproape de ceea ce numim noi moarte cerebrală. Din păcate, nu sunt leziuni care să poată fi rezolvate neurochirurgical”, a explicat și medicul Marius Dabija.

Vecinii tinerei din comuna Albești, localitatea natală a mamei celor doi copii, sunt în stare de șoc.

”Era o fată foarte respectuoasă, atentă cu copiii, dar cred că prea posesivă. Mama soacră povestea mereu că și-ar fi dorit mai mult să o ajute, să îi ia măcar unul din copii. Din cele spuse de ea, deducem că nu a vrut asta, ci a vrut singură să își crească copiii”, spune o femeie din localitate.

Poliția face anchetă și a deschis dosar penal pentru omor și tentativă de omor.