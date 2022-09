Țeapa uriașă luată de o turistă la un hotel de 3 stele din Eforie Sud: ”Mirosea îngrozitor! Apa curgea pur și simplu din baie în cameră”

Femeia a povestit că a plătit 740 de lei pentru două nopți de cazare, dar ”camera a fost insalubră indiferent de prețul plătit”.

”Chiar a fost bătaie de joc! Nu contează când m-am dus și pe ce bani! Camera este insalubră indiferent de prețul plătit!”, a povestit femeia pe un grup de Facebook destinat turiștilor.

Mizerie, miros urât și defecțiuni - asta a fost ceea ce a găsit turista în camera hotelului, care se presupunea a fi de 3 stele, din Eforie Sud.

”Camera a fost horror! Deși hotelul e renovat în 2022, camera mirosea urât, avea infiltrații în peretele comun al camerei cu baia. Când făceam duș, apa curgea pur și simplu din baie în cameră, apa se auzea picurând la toaletă încontinuu. Praf pe tăblia de la pat”, a mai spus femeia.

Și dacă toate astea nu erau de ajuns, femeia a avut parte și de alte ”surprize”. De una dintre ele a dat atunci când a deschis frigiderul.

”Când am tras perdeaua a picat șina. În frigider am găsit un prosop ud... care mirosea îngrozitor! Am sunat să ni se dea o altă cameră și nu am primit. Nu recomand! O mare teapa având în vedere ce prețuri au!”, a concluzionat femeia.