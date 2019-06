Top 3 motive sa optezi intotdeauna pentru oja semipermanenta

Vremurile in care reprezentantele sexului frumos petreceau ore in sir in saloanele de infrumusetare au apus in urma cu mult timp. Acum traim in secolul vitezei, iar doamnele si domnisoarele cauta solutii rapide, la indemana si de durata pentru un look fara cusur.

Tocmai din acest motiv, oja semipermanenta a devenit, mai ales in ultimii ani, aliatul de nadejde care nu trebuie sa lipseasca din arsenalul unei femei cochete.

Iata, asadar, 3 motive pentru care ar trebui sa optezi intotdeauna pentru acest produs-minune:

1. Economisesti timp

In primul rand, realizarea unei manichiuri cu oja semipermanenta nu dureaza atat de mult in comparatie cu realizarea unei manichiuri clasice. Stim bine ca oja clasica este ceva mai pretentioasa, iar timpul sau de uscare este unul mai indelungat. Asadar, ca sa obtii o culoare intensa, trebuie sa aplici mai multe straturi de oja clasica si astfel, trebuie sa astepti mai mult timp. Mai mult, exista riscul sa iti atingi sau chiar sa iti strici manichiura in drumul de la scaun pana la usa salonului.

De aceea, iti recomandam oja semipermanenta. Acest produs revolutionar se aplica usor si, cu ajutorul lampei UV, se usuca in cateva secunde. In acest fel simplu si rapid, poti adauga oricate straturi de oja doresti, fara sa mai fii nevoita sa astepti minute in sir pana se usuca oja si astfel, iti poti relua imediat celalalte activitati.

De asemenea, nu va mai trebui sa faci vizite saptamanale la salonul de infrumusetare, asa cum e nevoie in cazul manichiurii cu oja clasica, deoarece manichiura cu oja semipermanenta rezista pana la 3 saptamani, daca ai grija si iti protejezi unghiile (de exemplu: daca porti manusi cand speli vase sau cand folosesti produse de curatenie, daca nu iti rozi unghiile etc).

2. Economisesti sume considerabile

Sa trecem la calcule. In cel mai bun caz, durata "de viata" a unei manichiuri clasice este de 1 saptamana. Astfel, ca sa ai o manichiura impecabila realizata cu oja clasica timp de o luna, ar trebui sa treci pragul salonului de 4 ori. Pretul standard practicat in saloanele de profil pentru o manichiura cu oja clasica este de 35-40 Lei, deci ai ajunge sa cheltuiesti in jur de 160 Lei lunar (fara sa punem la socoteala si bacsisul sau alte "brizbrizuri", cum ar fi modele pe unghii, glitter sau strasuri).

In schimb, ca sa te bucuri timp de o luna de o manichiura impecabila cu oja semipermanenta, ai nevoie de o singura vizita la salon, iar pretul standard practicat este de 60-70 Lei. Iata cum vei economisi aproximativ 100 Lei lunar cu ajutorul acestui produs-minune.

In cazul in care vrei sa economisesti si mai multi bani si sa nu mai fii nevoita sa treci pragul saloanelor de manichiura, atunci iti poti face chiar tu acasa manichiura sau pedichiura mult-dorita. Nu este deloc complicat si gasesti numeroase tutoriale pe Internet care iti explice pas cu pas etapele pe care sa le urmezi.

Tot ceea ce iti trebuie este un kit format dintr-o lampa UV si o varietate de oje semipermanente de calitate in culorile tale preferate. Investind intr-un astfel de kit, iti vei putea face manichiura si pedichiura oricand iti doresti, fara sa mai mergi lunar la salon si vei economisi sume considerabile. Ca sa ai siguranta ca investitia intr-un astfel de kit este una rentabila si ca te bucuri cat mai mult timp de achizitia facuta, comanda doar de la branduri cunoscute si serioase, precum Melkior, care iti garanteaza calitatea produselor comercializate.

3. Ai la dispozitie o gama variata de modele si culori si te bucuri mai mult timp de manichiura preferata

Asa cum am mentionat anterior, durata "de viata" a unei manichiuri clasice este de 1 saptamana, pe cand o manichiura realizata cu oja semipermanenta poate rezista chiar si 3 saptamani. Asadar, te bucuri mai mult timp de manichiura preferata, fara sa iti mai faci griji ca te trezesti peste noapte cu oja "sarita" fix inainte de un eveniment important.



De asemenea, aceasta oja este mai pigmentata si mai intensa decat oja clasica, astfel ca nu ai nevoie sa aplici atat de multe straturi pentru a obtine o culoare electrizanta. Totodata, te bucuri de aceeasi intensitate a culorii pe intreaga durata a purtarii ojei semipermanente, spre deosebire de oja clasica, ce isi pierde din intensitatea culorii dupa 2-3 zile de la aplicare, chiar daca aplici un lac de protectie pe deasupra.

Mai mult, oja semipermanenta este mai usor de folosit si, datorita faptului ca se usuca in cateva secunde la lampa UV, iti ofera posibilitatea de a crea tot felul de efecte si de modele pe care nu le-ai putea realiza sau care nu ar iesi la fel de spectaculoase cu o oja clasica (cum ar fi efectul de marmura "marble", efectul de "oglinda" sau unghiile tip "neon").

Cu atatea beneficii, nici nu este de mirare ca oja semipermanenta este tot mai populara in randul doamnelor si domnisoarelor. Asadar, nu mai sta pe ganduri si incearca si tu acum acest produs revolutionar care iti va schimba viata in bine!